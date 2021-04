Boris nie que «laisser les corps empiler» éclater l’allégation de marque «total, total des ordures» | Politique | Nouvelles

Boris Johnson est “ un homme sans moralité ” dit Campbell

Le Premier ministre a réfuté les affirmations selon lesquelles il était prêt à tolérer des milliers de décès supplémentaires dus au virus plutôt que de plonger le pays dans un troisième verrouillage. Il a qualifié les allégations selon lesquelles il était prêt à voir «des cadavres empilés» comme des «ordures totales». M. Johnson a insisté sur le fait que les électeurs en avaient assez du naissain empoisonné engloutissant le numéro 10. Les familles, a-t-il dit, souhaitaient désespérément que le gouvernement se concentre sur la lutte contre les infections virales et la reconstruction de l’économie. Le refus de M. Johnson fait suite à des jours de briefings et de contre-briefings extraordinaires entre ses alliés et son ancien conseiller en chef, Dominic Cummings.

L’ancien assistant numéro 10 devrait se présenter à un comité des Communes le mois prochain pour contester la gestion de la pandémie par le premier ministre.

Un rapport a affirmé hier que M. Johnson a déclaré qu’il préférerait voir «des corps s’entasser par milliers» plutôt que d’ordonner un troisième verrouillage.

Il aurait fait cette remarque dans un moment de fureur lors d’une réunion après avoir accepté à contrecœur le deuxième verrouillage en Angleterre à l’automne dernier lors d’une réunion avec des ministres et des conseillers.

Interrogé sur l’allégation lors d’une visite électorale locale à Wrexham hier, le Premier ministre l’a qualifiée de «foutaise totale» et a affirmé qu’il n’avait «absolument pas» fait cette remarque.

Il a déclaré que les électeurs ne soulevaient pas la question avec lui ou avec les militants conservateurs dans la course aux élections locales du 6 mai.

«Je constate que beaucoup de ces choses dont les gens parlent ne sont en fait pas ce qui se passe devant la porte ou les problèmes que les gens soulèvent avec moi.

«Ce que les gens veulent savoir, c’est ce que fait le gouvernement pour mettre en œuvre notre programme visant à s’unir et à progresser dans tout le pays, à avancer prudemment mais irréversiblement à travers les étapes de la Feuille de route pour débloquer et faire avancer notre pays.

Et le Premier ministre a offert à ce jour le plus d’espoir de liberté de verrouillage cet été, en disant: “Dans l’état actuel des choses, je pense que nous avons de très bonnes chances de s’ouvrir totalement le 21 juin.”

Comme les chiffres ont montré que le nombre de décès quotidiens de Covid était tombé à six, avec 2064 nouveaux cas d’infection enregistrés hier, M. Johnson a ajouté: “Nous maîtrisons la maladie.”

Il a ajouté: «Nous avons construit ce que je pense être des fortifications assez robustes contre la prochaine vague.

«Nous devrons voir à quel point ils sont vraiment forts en temps voulu.»

La rangée fait suite à une série d’empannage de M. Cummings ces derniers jours. Il a quitté un rôle clé à Downing Street à la fin de l’année dernière après s’être brouillé avec le Premier ministre. L’ancien gourou de la campagne Vote Leave a rejeté les affirmations du numéro 10 selon lesquelles il avait divulgué des informations sur le deuxième verrouillage l’année dernière et a accusé M. Johnson de résister aux demandes d’interdiction de voyager pour tenter de freiner la pandémie.

Il a également affirmé s’être opposé à une tentative du Premier ministre d’utiliser les fonds des donateurs conservateurs pour payer la rénovation de son appartement de Downing Street.

Les travaillistes ont cherché à exploiter la ligne hier.

Sir Keir Starmer, le chef du parti, a appelé à «une enquête complète et transparente sur tout ce qui se passe». S’exprimant lors d’une visite dans les West Midlands, il a déclaré: «Jour après jour, de nouvelles allégations de harcèlement, de faveurs, de accès privilégié. Nous avons besoin d’une enquête approfondie pour aller au fond des choses et, surtout, pour faire des recommandations sur les changements, car nous devons changer les règles. »

Aux Communes, la représentante travailliste Rachel Reeves a qualifié la remarque rapportée de «barattage d’estomac» et a dénoncé les allégations de lobbying et de copinage au sein du gouvernement.

Soulevant une question urgente sur la ligne à la Chambre des communes, elle a déclaré: «Le Premier ministre est en train de corrompre les normes de la vie publique attendues dans les hautes fonctions.»

Mais les ministres conservateurs se sont précipités pour défendre le premier ministre.

Répondant à la question urgente, le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré: «J’étais à la réunion cet après-midi avec le Premier ministre et d’autres ministres alors que nous examinions ce qui se passait avec le virus, la pandémie.»

Il a ajouté: «Nous avons affaire à l’une des décisions les plus graves auxquelles ce Premier ministre et n’importe quel gouvernement ont dû faire face, les gens ont souligné à juste titre que des dizaines de milliers de personnes étaient en train de mourir.

«Le Premier ministre a pris la décision lors de cette réunion de déclencher un deuxième verrouillage, il a ensuite pris la décision de déclencher un troisième verrouillage. Il s’agit d’un premier ministre qui était lui-même hospitalisé en soins intensifs. L’idée qu’il dirait une telle chose, je trouve incroyable. J’étais dans cette pièce, je n’ai jamais entendu de langage de ce genre.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que les informations sur l’explosion n’étaient «pas vraies».

«Écoutez, ce n’est pas vrai, cela a été catégoriquement nié par pratiquement tout le monde», a-t-il déclaré.

«Nous entrons maintenant dans le genre de chapitre comique de ces histoires de potins – des sources sans nom, par des conseillers sans nom parlant d’événements sans nom.

«Rien de tout cela n’est sérieux. Le Premier ministre s’est résolument concentré sur la mise en œuvre, aux côtés de ses collègues du Cabinet, de la réponse à Covid. »