Boris, optimiste, porte un toast ‘Happy Monday’ alors que le Premier ministre déclare que l’économie est prête à décoller après Pâques | Politique | Nouvelles

Boris Johnson s’adresse au Royaume-Uni un an après le premier verrouillage

Avec la levée de certaines restrictions demain, le Premier ministre optimiste, à gauche, a écarté les suggestions que Covid ripostait et a déclaré qu’il n’y avait «rien dans les données» pour affecter sa feuille de route. La relance de l’économie est désormais la question la plus importante, selon un haut ministre, qui a laissé entendre que seules les circonstances les plus extrêmes pourraient désormais faire dérailler la reprise. A partir de demain, familles et amis pourront se retrouver en plein air sous la règle de six. Les magasins et les coiffeurs, ainsi que les pubs et les restaurants pouvant accueillir les clients à l’extérieur, peuvent rouvrir le 12 avril.

Il y a également un espoir renouvelé que les gens puissent partir en vacances à l’étranger cet été, avec l’introduction d’un nouveau système de sécurité des feux de signalisation pour les voyages à l’étranger.

M. Johnson a fait ses remarques à la conférence de printemps des conservateurs au Pays de Galles.

Dans son discours le plus optimiste de cette année, il a déclaré qu’il avait hâte de se faire couper les cheveux et de déguster une pinte de bière.

Il a révélé: «Dans quelques jours, je vais enfin pouvoir aller chez les barbiers. Mais plus important que ça, je vais pouvoir descendre dans la rue et prudemment mais irréversiblement, je vais boire une pinte de bière au pub.

«Dans l’état actuel des choses, je ne vois absolument rien dans les données qui me dissuade de poursuivre notre feuille de route vers la liberté, de déverrouiller notre économie et de retrouver la vie que nous aimons.

«Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de risques. Et nous devons être honnêtes sur les difficultés à venir. Nous sommes dans un monde différent du printemps dernier. »

M. Johnson a déclaré que le déploiement du vaccin, si crucial pour une sortie de verrouillage, était une victoire pour le pouvoir de l’économie de marché libre.

Le Premier ministre a écarté les suggestions que Covid riposte (Image: .)

Il a déclaré: «Oui, le gouvernement a joué un rôle assez important, le groupe de travail sur les vaccins, les usines d’embouteillage, les scientifiques que nous avons financés, et je renouvelle mes remerciements et mon admiration pour le travail incroyable de notre NHS, de nos médecins généralistes, de nos infirmières, de nos travailleurs de la santé. de toute sorte. Ce sont des héros, des héros, des héros. Mais, en fin de compte, rien de tout cela n’aurait été possible sans le génie innovateur et la puissance commerciale – l’économie de marché libre. Parce qu’au cœur de ce déploiement de vaccins, il y a une énorme leçon à ne pas manquer sur la nécessité d’une énergie capitaliste privée et prenant des risques.

Il a promis «coup par coup, travail par emploi, nous serons sur la voie de la reprise nationale», et a ajouté «lorsque notre économie rebondira plus tard cette année, je suis absolument sûr qu’elle rebondira fortement».

Il a également dit que les gens devraient essayer de retourner dans leurs bureaux.

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni pouvait avoir un jour férié appelé «journée nationale de la gueule de bois» une fois la pandémie apaisée, il a répondu: «Le point de vue général est que les gens ont eu plusieurs jours de congé, et ce ne serait pas une mauvaise chose pour les gens de voir. leur chemin pour tenter de rentrer dans le bureau.

Un haut ministre a également déclaré que le gouvernement était désormais beaucoup plus optimiste quant aux chances économiques de la Grande-Bretagne qu’il ne l’était il y a six mois en raison du déploiement du vaccin, de la certitude sur le Brexit et d’une stratégie d’investissement dans les technologies vertes.

Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait « rien dans les données » pour affecter sa feuille de route (Image: .)

Le ministre a déclaré: «Le déploiement signifie que nous pouvons rouvrir rapidement l’économie. C’est l’une de mes principales missions. Assurez-vous que nous sommes opérationnels et que nous combattons en forme, ce qui signifie que nous pouvons rouvrir l’économie en toute sécurité. »

Le ministre a également noté que le succès du vaccin a confirmé la place de la Grande-Bretagne en tant que leader mondial de l’innovation.

Il a déclaré: «Si vous regardez ce que nous avons fait avec les vaccins, nous avons eu les scientifiques pour mettre au point le vaccin, nous avions la base de fabrication et les compétences nécessaires pour le développer à grande échelle, et nous avions le réseau de distribution. Tout cela s’est passé en 12 mois.

La semaine dernière, le Sunday Express a révélé qu’un groupe du Cabinet composé de la secrétaire au Commerce international Liz Truss, du chancelier Rishi Sunak, du secrétaire aux communautés Robert Jenrick, du secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng et du chef de la Chambre Jacob Rees-Mogg, font pression pour que le Le gouvernement s’en tient à son calendrier.

Un ministre a déclaré qu’après l’entrée en vigueur du verrouillage de janvier, ils avaient traité avec des «centaines» de représentants d’entreprises qui demandaient non seulement un soutien financier, mais aussi un calendrier précis.

Le ministre a déclaré: «Ce qu’ils ont toujours voulu, c’est la certitude.

Il y a eu 58 décès et 4715 cas signalés hier (Image: .)

«Donc, ce n’est que dans les circonstances les plus extrêmes que les dates pourraient expirer. Pour autant que je sache, toutes les données en termes d’infection et de taux d’hospitalisation suggèrent que nous pouvons nous en tenir à ces dates. «

Sir Graham Brady, président du Comité de 1922 qui représente les députés d’arrière-ban conservateurs, a déclaré: «Demain est la prochaine étape d’un processus douloureusement lent de déverrouillage de la vie des gens.

«Avec une amélioration spectaculaire des données sur les infections, les hospitalisations et les décès ces dernières semaines, nous sommes nombreux à avoir fait pression pour un processus plus rapide. Mais ce qui est essentiel, c’est que la feuille de route tracée par le premier ministre ne glisse pas. Il ne devrait y avoir aucun retour en arrière.

Vendredi, 411 305 premières doses et 283 654 secondes doses ont été administrées à travers le Royaume-Uni, portant les totaux à 29 727 435 et 3 293 517 respectivement.

Il y a eu 58 décès et 4 715 cas signalés hier, contre 70 et 6 187 la veille.

Cependant, hier soir, l’Association de la presse a déclaré que plus de 150000 décès liés à un coronavirus avaient eu lieu au Royaume-Uni.

Le bilan officiel est de 126 573 morts – ces personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif.

Et il y a 149 207 décès où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès. Mais la dernière analyse indique que le nombre de morts s’élève à 150 011, car il comprend 804 décès connus pour s’être produits depuis la publication des dernières données d’enregistrement.

Entre-temps, le gouvernement a annoncé une nouvelle phase dans le programme de tests sur les lieux de travail.

Tous les employeurs pourront désormais proposer au personnel des tests gratuits, rapides et réguliers pouvant être effectués à domicile.

Plus de 60 000 entreprises ont déjà enregistré un intérêt.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Les tests rapides sont un élément essentiel de notre feuille de route. Un coronavirus sur trois ne présente aucun symptôme, donc étendre les tests des employés du lieu de travail à la maison nous aidera à identifier plus de cas et à prévenir la transmission.

Le gouvernement a également déclaré qu’il consacrerait 500 millions de livres sterling à l’expansion des services de santé mentale. Le plan d’action ciblera les groupes les plus touchés par la crise, notamment les personnes atteintes de maladie mentale grave, les jeunes et le personnel médical de première ligne.