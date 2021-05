Boris ordonne à la France de reculer sur les menaces de pêche après un appel téléphonique «urgent» avec Jersey | Politique | Nouvelles

Jusqu’à 60 bateaux de pêche français menacent de bloquer l’accès à Saint-Hélier en colère contre le manque d’accès aux eaux de pêche britanniques.

Ce soir, M. Johnson s’est entretenu avec le ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondré, et le ministre des Affaires extérieures, Ian Gorst, au sujet de la réponse de la Grande-Bretagne.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Ce soir, le Premier ministre s’est entretenu avec le ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondré, et le ministre des Affaires extérieures, Ian Gorst, de la perspective d’un blocus de Saint-Hélier.

«Le Premier ministre et le Premier ministre ont souligné l’urgence d’une désescalade des tensions et d’un dialogue entre Jersey et la France sur l’accès à la pêche.

«Le Premier ministre a souligné son soutien indéfectible à Jersey. Il a dit que tout blocus serait totalement injustifié. Par mesure de précaution, le Royaume-Uni enverra deux patrouilleurs offshore pour surveiller la situation.

«Ils ont convenu que les gouvernements du Royaume-Uni et de Jersey continueraient à travailler en étroite collaboration sur cette question.»

Plus à venir…