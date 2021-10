Boris ordonne aux plus de 50 ans d’obtenir des coups de rappel MAINTENANT au milieu des craintes de verrouillage de Noël | Politique | Nouvelles

L’appel aux armes du Premier ministre sur le vaccin intervient alors que les cas de covid continuent d’augmenter au Royaume-Uni et suivent les preuves de la recherche en Israël selon lesquelles le vaccin de rappel garantit aux gens une couverture de 95% contre la maladie. Son appel fait suite à un sondage effectué par Redfield et Wilton pour le Sunday Express qui a révélé que 51% des 1 500 répondants pensent qu’il y aura un verrouillage cet hiver.

M. Johnson a clairement indiqué qu’il souhaitait s’en tenir au plan A et garder le pays ouvert tout en évitant, si possible, des mesures supplémentaires telles que les passeports vaccinaux.

Il a déclaré : « Les vaccins sont notre chemin à travers cet hiver. Nous avons fait des progrès phénoménaux mais notre travail n’est pas encore terminé, et nous savons que la protection vaccinale peut baisser après six mois.

«Pour vous protéger, vos proches et tout le monde autour de vous, veuillez obtenir votre rappel lorsque vous recevez l’appel.

« Nous pouvons et allons vaincre ce virus, mais seulement si nous écoutons la science et prenons soin les uns des autres.

« Ceci est un appel à tout le monde, que vous soyez éligible à un rappel, que vous n’ayez pas encore reçu votre deuxième dose ou que votre enfant soit éligible à une dose – les vaccins sont sûrs, ils sauvent des vies et ils sont notre chemin sortir de cette pandémie. »

Le NHS contactera les personnes éligibles pour un vaccin de rappel et toute personne qui reçoit une invitation doit réserver en ligne ou en appelant le 119.

Les jeunes âgés de 12 à 15 ans peuvent désormais également réserver leurs jabs via le National Booking Service, avec des rendez-vous disponibles dans 90 centres de vaccination à travers le pays à partir de la semaine prochaine, et d’autres à venir le mois prochain.

L’effort national phénoménal observé au cours de la première phase du programme de vaccination a déjà sauvé environ 130 000 vies, avec près de 95 millions de doses délivrées à travers le Royaume-Uni.

Comme indiqué dans le plan automne-hiver, les mois d’hiver entraîneront une transmission accrue des virus.

Les vaccins sont notre meilleure ligne de défense, mais les données montrent que l’immunité naturelle fournie par les vaccins s’affaiblira avec le temps, en particulier pour les personnes âgées et les personnes les plus exposées au covid.

Des études récentes suggèrent que la protection contre la mort chute de 95 % à 80 % pour AstraZeneca après six mois, et de 99 % à 90 % pour Pfizer.

Le programme de rappel est conçu pour compléter cette immunité déclinante pour les personnes les plus à risque pendant les mois d’hiver.

Une baisse de 15% de l’efficacité pourrait entraîner de nombreux décès évitables et des cas de maladie grave dus à la covid.

Les premiers résultats de Pfizer montrent qu’une dose de rappel peut augmenter la protection de nos vaccins jusqu’à 95,6% contre une infection symptomatique.

Cette protection supplémentaire est vitale, et toute personne âgée de plus de 50 ans ou à haut risque de Covid sera invitée à son rappel six mois après sa deuxième dose.