Boris perd patience face au chaos des migrants de la Manche – le PM ordonne une répression immédiate | Royaume-Uni | Nouvelles

Telle est la crise de la situation actuelle, le Premier ministre a maintenant fait appel à Stephen Barclay pour superviser les tentatives d’élaboration de nouvelles politiques. Il est entendu que le gouvernement craint que le nombre de traversées de migrants ne monte en flèche au printemps prochain en raison des températures plus chaudes, alors qu’il n’y a pas non plus de politiques viables actuellement disponibles pour les arrêter. Le chancelier du duché de Lancaster sera désormais appelé à rédiger les politiques et à s’assurer que tous les départements sont désormais impliqués dans la mesure du possible.

Une source gouvernementale de haut rang a révélé que le Premier ministre considère désormais la question comme l’une des principales priorités du gouvernement.

On pense également que M. Johnson s’inquiète du fait que près de deux ans après son élection, rien n’a été résolu.

Une source a déclaré au Times : « Boris est exaspéré.

« Il considère cela comme l’une de ses plus grandes priorités et il craint qu’après deux ans, il n’y ait toujours pas de solutions viables.

« Il a dit aux ministres de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème, peu importe à quel point c’est difficile.

« Si ça a l’air mauvais maintenant, ça va être bien pire au printemps quand il fera plus chaud. »

Un plan de refoulement des navires dans la Manche avait été élaboré par la Force frontalière mais n’a pas encore été utilisé en raison des craintes que les navires ne coulent en mer.

Il est également prévu d’envoyer des migrants en Albanie pour traitement.

Au milieu du nombre continu de traversées réussies, Mme Patel avait menacé de retenir de l’argent des autorités françaises.

Mme Patel a rencontré son homologue français, Gérald Darmanin, pour discuter de la crise actuelle.

Une déclaration lue après la réunion : « Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Intérieur ont convenu de renforcer davantage la coopération opérationnelle.

« Il faut faire plus pour arrêter les passages dangereux.

« Ils ont convenu d’accélérer la réalisation des engagements pris dans l’accord conjoint de juillet 2021 pour tenir leur détermination commune d’empêcher 100 % des traversées et de rendre cette route meurtrière non viable. »