Boris prend un jibe à peine voilé contre le dirigeant travailliste avec un poste après que Starmer ait quitté le pub | Politique | Nouvelles

Le compte Instagram du Premier ministre a partagé une photo de M. Johnson dégustant une pinte dans un jardin de pub. Le chef conservateur a visité le mont Taven à Wolverhampton alors qu’il faisait campagne avant les élections locales de mai.

La légende sur la photo disait: “Super d’être de retour au pub et de voir autant de retrouvailles avec des amis et de la famille.

«Nous avons travaillé si dur pour arriver à ce point. Continuons.

“Souvenez-vous des mains, du visage, de l’espace et de l’air frais.”

L’image a été publiée sur les réseaux sociaux quelques heures seulement après que Sir Keir ait été contraint d’abandonner sa propre visite de pub pendant sa campagne.

Et certains utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner le moment choisi pour le poste du Premier ministre.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson a appelé à “ arrêter de négocier ” avec Bruxelles – “ Commencer à diriger ”

L’un d’eux a écrit: «Le fait que cela ait été publié après que Keir Starmer ait été expulsé de l’un d’eux est hilarant.»

Le dirigeant travailliste a tenté de visiter The Raven à Bath, mais a été expulsé par le propriétaire qui a accusé Sir Keir d’avoir «échoué» les électeurs de l’opposition.

Le propriétaire Rod Humphris a été retenu par des membres de l’équipe de sécurité de Sir Keir alors qu’il criait “Cet homme n’est pas autorisé dans mon pub” et “Sortez de mon pub” au leader travailliste.

La rencontre a été filmée par les médias accompagnant le dirigeant travailliste lors de sa visite.

Sir Keir avait l’air visiblement secoué par la confrontation.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait dit à Sir Keir de partir, M. Humphris a dit plus tard: «J’avais entendu dire que le Parti travailliste s’approchait et il est venu et je lui ai dit ce que je pensais de lui, en gros.

«Je pense qu’il nous a complètement déçus en tant que chef de l’opposition.

«Il a complètement échoué à poser les questions qu’il fallait poser, comme, pourquoi avons-nous abandonné notre préparation à une pandémie précédente?

“Pourquoi avons-nous simplement accepté le verrouillage? Pourquoi avons-nous simplement accepté la perte de toutes nos libertés?”

L’homme de 54 ans, qui a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les verrouillages contre les coronavirus, a déclaré: “Il est entré dans mon pub sans demander et je l’ai mis à la porte.

«Ou du moins, j’ai fait de mon mieux pour le chasser – sa sécurité l’a gêné.

Le bureau de presse du Parti travailliste a déclaré sur Twitter qu’il “n’amplifierait pas” les images du dirigeant travailliste confronté.

Il a déclaré: “Un clip circulant en ligne montre Keir Starmer confronté à quelqu’un qui répand de dangereuses informations erronées sur la pandémie de Covid-19. Nous ne l’amplifierons pas.

“Keir a fait valoir que notre personnel du NHS travaillait sans relâche pour protéger la santé publique et que les restrictions – bien que douloureuses – étaient absolument nécessaires pour sauver des vies.”

Le voyage de M. Johnson à The Mount Tavern était la première fois qu’il visitait un pub depuis l’assouplissement des règles de verrouillage lundi dernier.

Il avait initialement prévu de visiter un pub lundi dernier mais a annulé son voyage en signe de respect après la mort du prince Philip.