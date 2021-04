Boris prévient que les vaccins n’ont PAS réduit le nombre de décès dus aux coronavirus – craint que le Royaume-Uni se dirige vers la troisième vague | Politique | Nouvelles

S’exprimant à Downing Street, le Premier ministre a averti que la réduction des restrictions de verrouillage entraînerait «inévitablement» une augmentation du nombre de cas.

Son avertissement intervient après avoir précédemment déclaré qu’une troisième vague du virus qui envahit actuellement l’UE était susceptible de se propager en Grande-Bretagne.

“Bien sûr, le programme de vaccination a aidé, mais l’essentiel du travail de réduction de la maladie a été effectué par le verrouillage”, a-t-il déclaré ce matin.

“Donc, au fur et à mesure que nous débloquerons, le résultat sera inévitablement que nous verrons plus d’infection, malheureusement, nous verrons plus d’hospitalisations et de décès.

“Les gens doivent juste comprendre cela.”

Plus à venir…