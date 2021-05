Boris promet à la Grande-Bretagne un «avenir meilleur» – promesse «Emplois et investissement» après la grande victoire des conservateurs | Politique | Nouvelles

Boris Johnson interroge Beth Rigby de Sky

Alors que le premier ministre se prépare à dévoiler son deuxième programme pour le gouvernement dans le discours de la reine la semaine prochaine, il a juré qu ‘«il n’y aura pas de relâche pour passer à la vitesse supérieure» alors qu’il se prépare à honorer ses promesses de nouveaux «sièges au mur bleu» dans l’ancien cœur du Labour. . Le nouveau programme législatif sera centré sur la prospérité des régions oubliées de la Grande-Bretagne et vise à réparer les dommages causés au NHS et à l’économie par la pandémie de covid. Il verra également un effort continu pour réparer le système juridique «cassé» et les règles d’immigration afin de faire de la Grande-Bretagne un endroit plus juste et plus sûr.

Aujourd’hui, le Sunday Express organise une interview exclusive avec la ministre de l’Intérieur Priti Patel où elle a promis une «réforme dure» et une «fin du pédalage doux» en s’attaquant aux crimes graves, à l’immigration illégale, aux manifestants de la rébellion d’extinction et aux avocats militants qui jouent le système juridique.

«Comme pour le Brexit, nous répondons aux priorités du peuple», a-t-elle déclaré.

S’exprimant après l’annonce des résultats, M. Johnson a déclaré: «Ces résultats électoraux nous incitent à rester concentrés sur ce qui compte: plus d’emplois et d’investissements, de meilleurs services publics et une augmentation des opportunités dans chaque communauté du pays.

«Beaucoup de gens auront voté conservateur pour la première fois. De la vallée de Clwyd à Harlow, de Cornwall à Dudley – et, bien sûr, à Hartlepool.

«Les électeurs ont fait confiance aux représentants conservateurs, aux conseillers et aux maires et nous devons tenir leurs promesses.

Le Premier ministre va bientôt dévoiler son deuxième programme pour le gouvernement (Image: .)

Il a promis: “ Nous nous concentrerons comme un laser sur les priorités des gens à mesure que nous reconstruirons mieux après la pandémie. Il n’y aura pas de pause dans la montée de niveau. “

Dans la perspective de son discours de la reine, il a ajouté: «L’impact de la pandémie sur la vie des gens a été unique dans notre histoire.

«Mon gouvernement se concentre toujours sur la lutte contre cette maladie, sur la sauvegarde de vies et des moyens de subsistance et sur le déploiement de vaccins, mais je suis également déterminé à regarder vers l’avenir et à tenir les promesses que nous avons faites au peuple britannique.

«Non seulement nous nous attaquerons aux séquelles de la pandémie, mais nous irons plus loin pour unir et niveler le pays, lutter contre la criminalité et créer des opportunités dans tout le pays pour que les entreprises et les familles bâtissent un avenir meilleur.»

Ses commentaires font suite à une victoire historique des conservateurs à l’élection partielle de Hartlepool, où ils ont également remporté le conseil et des gains massifs du conseil à travers le pays.

Priti Patel a promis de s’attaquer au crime, à l’immigration illégale et aux manifestants de la rébellion d’extinction (Image: .)

Cependant, il y avait aussi des déceptions pour les conservateurs avec le SNP de Nicola Sturgeon confortablement le plus grand parti d’Écosse, les gains attendus au Pays de Galles ne se matérialisant pas complètement et la perte du Conseil du Cambridgeshire.

Mais avec Andy Street tenant facilement le maire de West Midlands et une énorme majorité pour Ben Houchen des conservateurs à Teesside, il y avait beaucoup à célébrer.

Une élection étonnamment serrée pour le maire de Londres avec le conservateur Shaun Bailey poussant Sadiq Khan à proximité a également été un coup de pouce.

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a été sévèrement critiqué après un mauvais ensemble de résultats avec Andy Burnham, qui a facilement remporté la mairie de Manchester, étant présenté comme un possible leader de remplacement.

Hier soir, M. Johnson a appelé Mark Drakeford du Labour au Pays de Galles et Mme Sturgeon pour les féliciter et a envoyé aux premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord une lettre les invitant à travailler avec lui pour aider la Grande-Bretagne à se reconstruire après la pandémie. Des sources proches du Premier ministre ont également déclaré qu’il avait clairement indiqué “qu’il n’y aura pas de référendum sur l’indépendance de l’Écosse”.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a fait l’objet de critiques sévères après un ensemble de résultats médiocres (Image: PA)

Une source de Downing Street a déclaré au Sunday Express que M. Johnson mettrait la réparation des dommages causés au NHS par le coronavirus au cœur du discours de la reine de la semaine prochaine.

Il reconnaîtra que Covid a laissé la Grande-Bretagne dans une situation sans précédent, avec 4,7 millions de personnes en attente de soins.

S’attaquer aux arriérés et améliorer les soins aux patients sera une priorité essentielle pour le reste du Parlement, a déclaré la source, le rétablissement des services du NHS étant au cœur des plans du gouvernement visant à unir le pays.

En mars, le gouvernement a engagé 7 milliards de livres supplémentaires dans le NHS. Cela porte le paquet total de soutien supplémentaire pour le NHS pour COVID-19 à 92 milliards de livres sterling, avec 63 milliards de livres cette année et 29 milliards de livres pour l’année prochaine.

Malgré les contraintes sur les dépenses publiques en raison de Covid, la source a déclaré que M. Johnson précisera que davantage de fonds seront nécessaires pour le NHS dans les années à venir.

Une source numéro 10 a déclaré: “ Nous devons être honnêtes avec le public concernant les dommages causés au NHS par le coronavirus et l’ampleur du défi à venir.

La visite de la reine au palais de Westminster sera réduite en termes de faste et de cérémonie (Image: .)

«Aujourd’hui plus que jamais, le NHS est la priorité du gouvernement – et le rétablissement des services aux patients en est au cœur.

«Nous devons parvenir à une reprise nationale qui propage les opportunités et transforme l’ensemble du Royaume-Uni, et ce discours de la Reine aura cette ambition au cœur.»

Le discours de la reine proposera également une législation pour aider le NHS à innover et à adopter la technologie. Des réformes de la loi sur la santé mentale seront apportées pour faire face à l’impact de la pandémie sur le bien-être de la population.

Le gouvernement plaidera pour «soutenir les emplois, les entreprises et l’économie» ainsi que «diffuser les opportunités».

M. Johnson est également sur le point de ramener le projet de loi sur la police, la criminalité, la condamnation et les tribunaux, un projet de loi qui a été mis de côté lors de la dernière session parlementaire après avoir déclenché de violentes manifestations dans certains endroits du Royaume-Uni.

S’il est approuvé, le projet de loi donnerait plus de pouvoir à la police en Angleterre et au Pays de Galles pour mettre fin aux manifestations jugées trop bruyantes ou perturbatrices, les personnes condamnées étant passibles d’amendes ou de peines de prison.

Le discours de la reine proposera également une législation pour aider le NHS à adopter la technologie (Image: .)

Il a été rédigé en partie en réponse aux actions perturbatrices précédentes des militants écologistes Extinction Rebellion (XR) et du mouvement Black Lives Matter.

Au-dessus de la législation comprend le doublement des peines maximales pour voies de fait sur les personnes dans les services d’urgence et des lois pour garder les délinquants sexuels et violents derrière les barreaux plus longtemps.

La police devrait également recevoir davantage de pouvoirs pour arrêter et fouiller les personnes reconnues coupables d’infractions au couteau et aux armes offensives.

Habituellement l’un des événements les plus colorés de l’année parlementaire, le discours de la reine cette année sera une affaire réduite en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

La visite de la reine au palais de Westminster sera réduite en termes de pompe et de cérémonie, avec beaucoup moins de députés et de pairs devant être présents, une procession royale réduite dans la Chambre des lords d’où le discours est prononcé, et non les invités diplomatiques ou non parlementaires sont autorisés.