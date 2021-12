Boris reçoit un ultimatum ferme alors que les électeurs se tournent vers le Premier ministre | Politique | Des nouvelles

Les résultats d’un récent sondage ont révélé que les générations plus âgées et celles vivant dans des zones plus rurales – qui devraient traditionnellement favoriser le parti conservateur – sont plus susceptibles d’être affectées par les récentes rumeurs de confinement et les scandales de lobbying.

Le sondage a révélé que le Parti travailliste réussirait lors d’une élection et a obtenu six points d’avance sur les conservateurs à 41 pour cent, les conservateurs étant à la traîne avec 35 pour cent.

Cela équivaut à une perte de 111 sièges conservateurs contre 255, avec un certain nombre de ministres conservateurs de premier plan qui devraient perdre leur emprise sur leurs propres sièges.

Maintenant, à la suite du sondage accablant, le Premier ministre a été exhorté à soutenir les retraités ou à risquer de perdre les prochaines élections générales en 2024, sinon plus tôt.

Un lecteur d’Express.co.uk, connu sous le nom de TrevorAmmanford, a commenté : « Il est temps de faire demi-tour Boris et d’abandonner l’anti-retraité, l’anti-automobiliste, l’idéologie et de revenir sur la voie de votre manifeste.

« Ou quittez le n°10. Le choix vous appartient. »

Ron de York a également déclaré: « Nous nous attendons tous à ce que les députés soient malhonnêtes, mais nous n’oublierons jamais le fait de priver les retraités de leurs augmentations de pension légitimes.

« Les conservateurs sont grillés. »

Mark @ 27 a ajouté: « Cela a très peu à voir avec les buveurs au n ° 10 ou covid, il s’agit de promesses non tenues aux retraités et aux chemins de fer du Nord, sans parler du fait que le Nord a massivement voté pour le congé et pourtant, cela n’est toujours pas entièrement tenu.

« Et avec Carrie Johnson comme Premier ministre, c’est ce que nous avons. »

Stephen West a déclaré: « Presque tout le monde dans notre rue à Bagshot, dans le Surrey, va maintenant voter pour le Parti réformiste, qui donnera aux gens leur liberté. »

Un sixième lecteur, Mc Smith, a commenté : « Cela n’a pas grand-chose à voir avec le COVIDS, le papier peint ou les fêtes de Noël de l’année dernière.

« C’est à voir avec les droits de succession, la baisse des retraites, la hausse des prix et l’incompétence totale dans les relations avec l’UE. »

Nombre de retraités touchés par la hausse

La ville de Londres a ajouté : « Faîtes le Brexit ou vous perdrez les prochaines élections générales. »

L’analyse du sondage a montré que le Premier ministre lui-même perdrait son siège d’Uxbridge et de South Ruislip.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice, le secrétaire écossais Alister Jack, le président de la COP26 Alok Sharma et le secrétaire gallois Simon Hart seraient tous dans la ligne de mire.

Le sondage, portant sur 10 000 personnes, a été réalisé par le groupe de campagne 38 Degrees, Survation et le professeur Christopher Hanretty de Royal Holloway.