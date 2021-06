Boris recule: le Royaume-Uni s’apprête à céder dans une rangée de saucisses alors que la menace est retirée – pourparlers en HEURES | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni a soumis une demande de prolongation de trois mois des délais de grâce pour certains contrôles douaniers en Irlande du Nord au début du mois. Aux termes du protocole d’Irlande du Nord, l’expédition de viandes réfrigérées devrait être interdite à partir du 1er juillet.

Boris Johnson a déjà menacé de prendre des mesures unilatérales pour assurer le passage continu des marchandises si Bruxelles n’acceptait pas les demandes.

Mais s’exprimant cet après-midi, le porte-parole officiel du Premier ministre a adopté un ton beaucoup plus doux.

“Nous avons demandé une prolongation de trois mois pour permettre aux mouvements de continuer pendant que nous cherchons une solution permanente”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si les saucisses continueraient à être transportées plus tard cette semaine.

Le responsable n ° 10 a semblé confirmer que l’UE n’avait pas encore donné son consentement à la prolongation du délai de grâce de trois mois, mais a refusé de dire que le Premier ministre serait prêt à prendre des mesures unilatérales pour protéger le marché intérieur du Royaume-Uni si nécessaire.

“Nous avons maintenant plus de temps pour discuter avec nos partenaires européens et c’est ce que nous allons faire”, a-t-il déclaré.

“Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne se sont entretenus la semaine dernière et les discussions sont en cours au niveau opérationnel.

“Évidemment, nous mettrons à jour s’il y avait des développements, mais le travail continue.”

La Grande-Bretagne a quitté l’UE en colère plus tôt cette année lorsqu’elle a pris des mesures sans consulter la Commission européenne pour retarder la mise en œuvre d’autres contrôles douaniers.

Bruxelles a lancé une action en justice contre le Royaume-Uni l’accusant d’avoir enfreint un traité international.

Il y a à peine quinze jours, M. Johnson menaçait de prendre à nouveau des mesures unilatérales à la fin du mois si l’UE n’approuvait pas une extension des contrôles sur les viandes réfrigérées.

Le changement de rhétorique cet après-midi intervient alors que Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne en charge des relations post-Brexit avec le Royaume-Uni, a suggéré que l’UE cherchait également à baisser la température des pourparlers.

Témoignant lors d’une séance spéciale d’une commission de l’Assemblée d’Irlande du Nord, il a déclaré qu’il était nécessaire de « dédramatiser » la rhétorique autour du Protocole.

Il a ajouté que la Commission était prête à envisager des “mesures audacieuses” pour réduire les contrôles sur les marchandises traversant la mer d’Irlande.

“Nous sommes prêts à envisager de prendre des mesures audacieuses si le gouvernement britannique démontre un engagement clair et concret à mettre en œuvre le protocole dans son intégralité”, a-t-il déclaré.

“L’UE a fait preuve du pragmatisme dont on nous accuse parfois et à tort de manquer.

“Nous n’avons épargné aucun effort pour essayer d’atténuer les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre du Protocole et avons exploré et mis sur la table des solutions pratiques et permanentes.”

M. Sefcovic a déclaré: “Je veux que les contrôles nécessaires soient réduits au minimum absolu possible.”

