Boris s’apprête à abandonner High Speed ​​3 alors que le fiasco HS2 saigne le soutien des conservateurs | Politique | Nouvelles

Des manifestants du HS2 montent dans un immeuble de bureaux à côté d’Euston

Le Northern Powerhouse Rail (NPR) de 43 milliards de livres sterling, parfois connu sous le nom de High Speed ​​3, a été promis aux députés des sièges du mur rouge pour assurer la prospérité dans le nord de l’Angleterre. Des sources bien placées ont déclaré au Sunday Express que les fonds disponibles avaient été engloutis par le projet controversé High Speed ​​2 qui, selon lui, a maintenant atteint 158 ​​milliards de livres sterling sans qu’aucune voie ne soit tracée. Le ministère des Transports dément ce chiffre, affirmant qu’il est “non fondé et incorrect”.

Si NPR était supprimé, cela rendrait furieux les députés conservateurs qui ont remporté les sièges du mur rouge dans le nord de l’Angleterre et serait considéré comme une trahison des promesses faites d’investir dans la région.

Des initiés ont affirmé que les responsables du ministère des Transports (DfT) préféreraient que l’argent soit versé dans Crossrail 2 à Londres plutôt que dans le nord de l’Angleterre.

Toute décision de supprimer NPR pourrait avoir un impact majeur sur les élections partielles de Batley et Spen dans le Yorkshire, où les conservateurs espèrent prendre un siège au parti travailliste.

Mais cela survient également à la suite de la fureur suscitée par le HS2 après que les électeurs de Chesham et d’Amersham aient frotté les conservateurs.

Les Lib Dems ont transformé une majorité de 16 223 conservateurs en une majorité de 8 028 pour eux après avoir exploité la colère contre les projets de construction du HS2 dans la circonscription.

Le plan initial de NPR prévoyait la construction d’une nouvelle ligne reliant Manchester à Leeds via Bradford, qui aurait une nouvelle gare majeure.

Il finirait par bifurquer vers Newcastle et Hull, donnant à la région son premier lien d’est en ouest à l’autre.

Le programme de « mise à niveau » de Boris Johnson pourrait être abandonné (Image: .)

Mais le Sunday Express a été informé que les responsables et les ministres du Trésor et du DfT devaient se rencontrer lundi au Trésor pour tuer efficacement le projet.

Au lieu de cela, le feu vert serait donné à une série d’améliorations d’une valeur d’environ 10 milliards de livres sterling sur la «route de Dingle», y compris l’électrification de la ligne transpennine entre Manchester et Leeds.

Cela impliquera la construction d’une nouvelle station pivot à Huddersfield qui verra des centaines de maisons dans la ville du Yorkshire obligatoirement achetées et démolies.

Une source de la fonction publique a déclaré qu’elle craignait que l’on prétende que l’électrification était le NPR promis, alors qu’il s’agit en fait d’un projet différent et moins cher.

Hier soir, le ministère des Transports n’a pas commenté les réclamations NPR, mais a déclaré que la réclamation de 158 milliards de livres sterling sur le coût du HS2 était “non fondée et incorrecte”.

Un porte-parole du DfT a déclaré: «Le plan ferroviaire intégré décrira bientôt exactement comment les grands projets ferroviaires, y compris la phase 2b du HS2, la mise à niveau de la route Trans Pennine et d’autres projets de transformation tels que Northern Powerhouse Rail, travailleront ensemble pour fournir les services ferroviaires fiables que les passagers à travers le Nord et les Midlands ont besoin et méritent.

Philip Davies, député conservateur de Shipley près de Bradford et co-fondateur du mouvement conservateur des cols bleus, a averti Boris Johnson de ne pas revenir sur ses promesses.

Le coût total de HS2 a été largement contesté (Image: .)

Il a déclaré: «Contrairement à HS2 qui est plus susceptible de profiter à Londres, Northern Powerhouse Rail est crucial pour l’économie du Nord et ce serait un scandale si la spirale des coûts de l’éléphant blanc HS2 conduisait à une réduction de Northern Powerhouse Rail.

“Le gouvernement a clairement indiqué à plusieurs reprises que Northern Powerhouse Rail serait livré et n’était pas du tout menacé et, avec d’autres députés du Nord, nous garderons les pieds sur le feu à ce sujet.”

La députée de Tatton et ancienne ministre du cabinet, Esther McVey, une autre fondatrice des cols bleus conservateurs, a ajouté : « Compte tenu de la montée en flèche des coûts du HS2, il est temps que le gouvernement mette le projet hors de sa misère et le débranche. Au lieu de cela, il devrait se lancer immédiatement avec Northern Powerhouse Rail, qui a le potentiel de transformer véritablement l’économie du Nord.

Pendant ce temps, les travaillistes tenteront de faire pression sur le Premier ministre pour ses réformes de planification après la défaite des conservateurs aux élections partielles à Chesham et Amersham en appelant les rebelles d’arrière-ban à soutenir l’opposition lors d’un vote à la Chambre des communes.

Le parti de Sir Keir Starmer a lancé un débat appelant le Premier ministre à modifier l’une des propositions les plus controversées en donnant aux communautés une plus grande surveillance des demandes d’aménagement.

Les hauts conservateurs ont multiplié les avertissements concernant les réformes proposées après que les libéraux-démocrates se sont emparés du bastion conservateur de Chesham et Amersham cette semaine.

La motion de la Journée de l’opposition des travaillistes lundi ne sera pas contraignante pour le gouvernement, mais le Premier ministre serait sous pression pour repenser ses propositions si un nombre important de conservateurs votaient avec les travaillistes.

Les communautés fantômes et le secrétaire du gouvernement local, Steve Reed, ont déclaré : « Un bon développement ne peut se produire que lorsque les développeurs et les communautés travaillent ensemble, mais la Charte des développeurs empêchera les résidents locaux d’avoir leur mot à dire.

«Les développeurs seront lâchés pour raser et bétonner à volonté les quartiers et les espaces verts.

« Les électeurs ont montré aux députés conservateurs ce qu’ils pensaient de la Charte des développeurs. Ces députés ont désormais la possibilité de se joindre aux travaillistes pour voter pour éliminer une fois pour toutes ces réformes perverses. »

La coprésidente du Parti conservateur, Amanda Milling, a déclaré que “les préoccupations concernant la planification et le HS2 étaient claires et nettes”.

“Je ne doute pas que ce résultat soit un coup de semonce”, a-t-elle écrit dans le Telegraph, ajoutant que “les gens ont parlé et nous les avons entendus”.