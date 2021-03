Boris s’apprête à accélérer le déploiement de ses vaccins avec l’ajout de plus de 500 000 doses de Moderna jab ‘| UK | Nouvelles

Le vaccin américain est, avec Pfizer et Astrazeneca, l’un des trois vaccins actuellement approuvés au Royaume-Uni par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA. Les médecins devraient commencer à administrer les vaccins Moderna dans les trois prochaines semaines, Selon le Mail On Sunday, jusqu’à présent, le Royaume-Uni a réussi à donner à 56,4% des adultes au moins un coup de Covid.

Le gouvernement espère que tous les adultes se verront proposer une vaccination d’ici la fin du mois de juillet.

Le vaccin Moderna est fabriqué par la société suisse de biotechnologie Lonza.

Des essais ont montré que le jab est très efficace pour prévenir les infections symptomatiques après la deuxième dose, avec un taux d’efficacité de 94,1 pour cent.

Cela survient alors que le numéro 10 se prépare à annuler davantage les restrictions Covid qu’il a été forcé de mettre en place pour lutter contre la pandémie.

À partir de lundi, jusqu’à six personnes ou deux ménages complets pourront se retrouver dans les parcs ou dans les jardins à l’arrière.

Le feu vert sera également donné aux mariages, qui ne se limiteront plus à des «circonstances exceptionnelles».

Dans le même temps, le message «rester à la maison» sera annulé et les gens ne seront plus confinés chez eux.

Le premier ministre a déclaré: « Dans l’état actuel des choses, je ne vois absolument rien dans les données qui me dissuade de poursuivre notre feuille de route vers la liberté, de déverrouiller notre économie et de retrouver la vie que nous aimons. »

Il a poursuivi: Mais cela dépend des choses qui vont toujours bien. Nous dépendons du succès du programme de vaccination et du fait que la maladie ne repart pas.

« La question est, est-ce que ça va être, cette fois, aussi mauvais que ça a été dans le passé? Ou avons-nous suffisamment atténué, étouffé [and] impact émoussé du déploiement du vaccin?

« C’est une question à laquelle nous ne connaissons toujours pas vraiment la réponse. »