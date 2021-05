Boris s’apprête à honorer la mémoire du prince Philip en donnant son feu vert à un nouveau fleuron national | UK | Nouvelles

Le nouveau navire coûtera environ 200 millions de livres sterling et sera considéré comme le successeur du Royal Yacht Britannia. Il devrait s’appeler HMS Prince Philip et sera utilisé par le gouvernement pour promouvoir les intérêts britanniques dans le monde. Des plans sont en cours pour utiliser le nouveau navire royal comme lieu de négociations commerciales importantes ainsi que pour accueillir des sommets et des pourparlers diplomatiques.

En même temps, il sera utilisé pour accueillir les membres de la famille royale, lorsqu’ils sont en voyage de supervision.

Le Premier ministre donnera le feu vert pour que le navire soit mis en service dans quelques semaines, selon le Daily Telegraph.

Des disputes entre le ministère de la Défense et le Cabinet Office sur qui devrait payer la facture du navire auraient retardé l’annonce.

Le député conservateur Craig Mackinlay, qui a mené une campagne pour le successeur de Britannia, s’est dit “ravi” de la nouvelle.

Il a déclaré au Daily Telegraph: “” Un nouveau fleuron national portant fièrement le nom du prince Philip ne peut pas être un meilleur mémorial à cet homme tant aimé et respecté.

«Je suis ravi que les années d’efforts pour prouver aux ministres la valeur d’un tel navire pour la marque mondiale de notre pays soient maintenant sur le point de devenir réalité.

Sir John a justifié sa décision dans une interview avec le Daily Mail, en disant: «Au début des années 90, la monarchie a traversé une période très difficile.

“Posez-vous cette question: en pleine récession, alors que les Britanniques sont confrontés à des difficultés économiques, à quel point aurait-il été populaire d’annoncer une dépense de 50 millions de livres sterling sur un nouveau yacht pour l’usage personnel de la famille royale?

“Comment cela aurait-il été décrit par les médias?”