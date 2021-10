Jeudi, la France a arrêté un chalutier britannique au large de la Normandie et condamné un autre à une amende, déclenchant une querelle diplomatique entre le Royaume-Uni et Paris. Le Premier ministre a maintenant pesé, affirmant que le Royaume-Uni riposterait aux actions de la police française.

En route pour Rome pour le sommet du G20, le Premier ministre a tenté d’apaiser les relations entre le Royaume-Uni et la France après la querelle de la pêche.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Emmanuel Macron, M. Johnson a déclaré qu’il rappellerait au président français que « les liens qui nous unissent, qui nous unissent, sont bien plus forts que les turbulences qui existent actuellement dans la relation ».

Il a ajouté: « Ce que je dirai également, c’est qu’il peut y avoir des gens de chaque côté de la Manche qui pensent avoir intérêt à promouvoir la discorde entre le Royaume-Uni et la France et à créer l’impression de disharmonie.

« Je ne pense pas qu’Emmanuel partage cette perspective. »

Cependant, le Premier ministre a également déclaré que le Royaume-Uni « fera tout ce qui est nécessaire » pour protéger ses intérêts.

M. Johnson a déclaré qu’il était « perplexe quant à ce qui se passait » avec la détention par la France de bateaux de pêche, « et nous craignons qu’il n’y ait une violation de l’accord de commerce et de coopération ».

Il a ensuite ajouté: « Nous resterons prêts à prendre les mesures appropriées. »

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni renoncerait aux exigences de licence de pêche post-Brexit pour apaiser les tensions avec la France, M. Johnson a ajouté « nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir la protection des intérêts britanniques ».

Lord David Frost a cependant menacé de riposter dans la rangée croissante avec des « réponses pratiques ».

Le ministre du Brexit a déclaré au négociateur de l’UE pour le Brexit, Maroš Šefčovič, que si la France mettait à exécution ses menaces « injustifiées » de perturber la pêche et les transporteurs la semaine prochaine, le Royaume-Uni réagirait « en conséquence », à la fois physiquement et juridiquement.

Un porte-parole a ajouté : « Le gouvernement envisage donc la possibilité, dans ces circonstances, d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la TCA, et d’autres réponses pratiques, y compris la mise en œuvre de processus d’application rigoureux et de contrôles sur l’activité de pêche de l’UE dans les eaux territoriales britanniques, dans le termes du TCA. »

Le ministre de l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait délivré des licences de pêche à 1 700 navires, dont 750 bateaux de pêche français, ce qui représente 98% des demandeurs.

Seuls 55 navires restent sans licence, bien que le Royaume-Uni ait essayé de les aider avec les données, car ils ne pouvaient pas prouver qu’ils avaient pêché dans les eaux de Jersey avant le Brexit.

La France a déclaré que si le Royaume-Uni n’accordait pas de licences pour 55 navires d’ici mardi prochain, il bloquerait les ports britanniques, effectuerait des contrôles de sécurité sur les navires britanniques, renforcerait les contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni, renforcerait les contrôles douaniers et d’hygiène et augmenterait les tarifs. .

Certains ministres français ont également menacé d’interrompre l’approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes, qui sont des dépendances britanniques mais proches des côtes françaises.

Selon The Guardian, deux patrouilleurs de la Royal Navy ont été placés dans un état de « haut niveau de préparation » pour faire face à d’éventuels blocus portuaires par des bateaux de pêche français.

Des sources de défense du gouvernement britannique ont déclaré qu’elles attendaient un appel de détresse de Jersey au-dessus du rang de pêche.

Des sources de la défense ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe immédiat d’une demande d’aide de Jersey, bien qu’il ait été reconnu que la situation pourrait changer.

La source a ajouté: « L’intention est de calmer la situation, bien que les navires restent prêts si la situation devait soudainement dégénérer. »