Boris se prépare à la plus grande révolte conservatrice de son poste de Premier ministre – Les députés font la queue pour jeter le Premier ministre sous le bus | Politique | Des nouvelles

Plus de 70 députés d’arrière-ban ont juré publiquement de s’opposer au plan B au Parlement plus tard dans la journée. On pense que jusqu’à 10 assistants ministériels pourraient même démissionner pour voter contre les contrôles.

Johnson a annoncé les mesures supplémentaires la semaine dernière dans le but de lutter contre la propagation rapide de la variante Omicron, qui serait plus transmissible que la souche Delta.

Les nouvelles restrictions incluent l’introduction de laissez-passer Covid, les Britanniques étant tenus de présenter la preuve d’un test négatif ou d’une vaccination afin d’accéder à des événements plus importants.

Des laissez-passer NHS Covid seront nécessaires pour accéder aux sites intérieurs contenant plus de 500 personnes, aux sites extérieurs non assis de plus de 4 000 personnes et à tout site de plus de 10 000 personnes.

La plus grande rébellion du Premier ministre à la Chambre des communes à ce jour cette législature s’est produite en décembre de l’année dernière lorsque 55 conservateurs ont voté contre son système Covid Tier.

Plus d’une dizaine d’autres se sont abstenus.

Aujourd’hui, M. Johnson se trouve dans la position humiliante d’exiger le soutien du parti travailliste afin de faire adopter ses plans Covid au Parlement.

Sir Keir Starmer a confirmé que les travaillistes soutiendraient le gouvernement lors du vote à la Chambre des communes, affirmant qu’il était de leur « devoir patriotique » de soutenir les restrictions supplémentaires.

Dans un appel de dernière minute aux conservateurs rebelles hier soir, le Premier ministre a averti qu’il n’y avait « pas de place pour la complaisance » à propos d’Omicron et a décrit son plan comme « équilibré et proportionné ».

Il a déclaré: « Je vais faire valoir mes arguments auprès de mes amis, du public, de tout le monde – ce qui me motive, c’est le souci de la santé publique, et ce que je pense est absolument évident pour tous ceux qui étudient les données, c’est si nous pouvons être renforcés maintenant, protégez-vous maintenant, alors nous aurons de bien meilleures chances d’avoir un NHS protégé l’année prochaine. »

Il a ajouté : « Je pense que ce que tout le monde doit reconnaître, c’est deux choses : qu’Omicron est un risque très grave pour la santé publique, et qu’il se propage très rapidement et qu’il n’y a pas de place pour la complaisance. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a également cherché à rallier ses collègues hier alors qu’il mettait en garde contre le risque posé par la nouvelle variante.

Il a déclaré à la Chambre des communes que l’Agence britannique de sécurité sanitaire estimait qu’il y avait 200 000 infections par jour, la nouvelle souche représentant 20% des cas en Angleterre.

M. Javid a déclaré que si des mesures urgentes n’étaient pas prises, le NHS risquait d’être submergé au cours de la nouvelle année.

Le service de santé en Angleterre a déclaré un « incident national de niveau 4 » au cours du week-end en raison de la gravité de l’inquiétude.

Cela signifie que le NHS dirigera désormais la réponse au virus de manière centralisée plutôt que les fiducies locales fixant leur propre cap.

Cela permettra aux cliniques de vaccination de fonctionner 24 heures sur 24, tandis que les fiducies hospitalières pourront renvoyer certains patients vers les hôtels.

Dans l’espoir d’alléger les députés d’arrière-ban, M. Johnson a également accéléré le rythme du déploiement du jab de rappel, promettant que tous les adultes britanniques éligibles se verront offrir un jab d’ici la fin du mois.

On pense qu’un troisième vaccin confère une protection à 75 % contre Omicron.