Boris s’en tient à l’UE: le porte-parole bruxellois Orban premier leader de l’euro à la 10e place depuis le Brexit | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre risque de soulever des sourcils à Bruxelles après avoir invité le populiste de droite à des pourparlers. L’UE considère Hungry comme un membre perturbateur du bloc commercial et a critiqué le pays pour avoir érodé la démocratie, l’état de droit et la liberté de la presse.

Le pays a régulièrement critiqué la Commission européenne, frustrant l’unité au sein du groupe.

M. Orban est un proche allié du président russe Vladamir Poutine et a empêché à deux reprises l’UE de publier des déclarations condamnant la Chine pour ses actions à Hong Kong.

Il a également déjà félicité M. Johnson pour avoir délivré le Brexit.

Avant sa visite d’aujourd’hui, le dirigeant hongrois a déclaré que l’UE était “plus faible” sans le Royaume-Uni et a déclaré qu’il souhaitait “construire une nouvelle coopération bilatérale”.

L’année dernière, il a également décrit M. Johnson et le président américain de l’époque, Donald Trump, comme “les politiciens les plus courageux, les plus dynamiques et les plus prêts à apporter des changements” au monde.

Jusqu’à présent, seul le président irlandais, Micheal Martin, s’est rendu en Grande-Bretagne depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

M. Martin a tenu un sommet sur les problèmes liés au protocole de l’Irlande du Nord avec M. Johnson dans la propriété de campagne du premier ministre Chequers.

La décision d’inviter M. Orban en tant que premier dirigeant de l’UE à Downing Street depuis le Brexit pourrait accroître les frictions avec le reste du bloc.

M. Johnson risque d’être vu comme approuver ceux qui cherchent à saper la Commission européenne.

L’année dernière, la vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, a accusé M. Orban de «bâtir une démocratie malade», dans des commentaires qui soulignaient l’ampleur de la désintégration des relations entre l’institution de l’UE et l’État membre.

M. Orban a été critiqué pour ses remarques sur les “envahisseurs musulmans”.

Il a également décrit les migrants comme “un poison”.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le Premier ministre devrait soulever ces préoccupations relatives aux droits de la personne.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que les commentaires étaient “source de division et faux”.

“Sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme, nous n’hésitons pas à les soulever, le Premier ministre a condamné ces commentaires spécifiques”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a défendu la décision d’inviter M. Orban au Royaume-Uni.

Il a déclaré: “En tant que président du groupe de Visegrad des nations d’Europe centrale plus tard cette année, la coopération avec la Hongrie est vitale pour la prospérité et la sécurité du Royaume-Uni.”

Le responsable a ajouté que la réunion “promouvrait les intérêts du Royaume-Uni dans ces domaines et discuterait des problèmes dans la région au sens large”.