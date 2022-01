Boris s’est déchaîné « à la dérobée » contre les hausses d’impôts – « Trahison du conservatisme lui-même! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon de nouvelles recherches, le gouvernement taxe furtive en gelant l’abattement fiscal personnel et le seuil d’imposition à taux plus élevé coûtera des milliards aux familles britanniques d’ici 2026. On estime que cela touchera les familles britanniques d’environ 10,9 milliards de livres sterling ou 430 livres sterling par ménage, selon une étude commandée par les libéraux démocrates .

Dans un article d’opinion cinglant écrit par Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe du Telegraph, les conservateurs et M. Johnson ont été critiqués pour la hausse des impôts signalée.

Elle a écrit : « Ce n’est pas seulement une trahison de l’électorat, mais du conservatisme lui-même.

Les recherches de la bibliothèque de la Chambre des communes ont révélé que le Trésor a gelé les seuils d’impôt sur le revenu, ce qui signifie que 1,2 million de personnes supplémentaires seront entraînées dans la tranche d’imposition de 40 pence en raison de l’inflation.

Le taux le plus élevé de l’impôt sur le revenu commence à 50 070 £.

Mme Tominey a ajouté : « La recherche sur la « traînée fiscale » suggère que cela ne va pas seulement affecter les hauts revenus.

» 1,2 million de dollars supplémentaires devraient être intégrés à la tranche d’imposition de 40 pence qui commence à 50 070 £, que si le gouvernement augmentait ce seuil conformément aux prévisions d’inflation à 56 270 £.

« Mais 1,5 million de personnes à bas salaire supplémentaires seront également incluses dans le taux d’imposition de base de 20 pence qui commence à 12 570 £, que si le seuil de l’allocation personnelle augmentait conformément aux prévisions d’inflation à 14 070 £ au cours des quatre prochaines années. »

La taxe furtive devrait frapper plus durement Londres et le sud-est, les chiffres montrant que la famille moyenne pourrait devoir débourser 500 £ de plus, et qu’un total de 1,9 milliard de £ supplémentaires doit être payé dans la région d’ici 2026.

Il a ajouté : « La prochaine élection ne sera ni gagnée ni perdue à cause de Covid ou de la réponse du gouvernement à celle-ci. . . mais si les gens se sentent plus pauvres et qu’ils n’ont pas vu leur communauté progresser, ils vont chercher le changement.

Christine Jardine, porte-parole du Trésor pour les libéraux-démocrates, qui a commandé la recherche, a déclaré au Daily Telegraph qu’il s’agissait d’une « taxe furtive injuste qui frappera les familles qui en ressentent déjà le pincement ».

Un autre rapport du Telegraph a déclaré que Torsten Bell, directeur général du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, avait mis en garde contre une « catastrophe du niveau de vie », tandis que Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que la compression des revenus moyens des ménages » pourrait bien être pire que la crise financière ».