Boris sous le feu des plans de tests obligatoires pour les vacances à l’étranger – «indûment coûteux» | UK | Nouvelles

Les coûts des tests pourraient ajouter des centaines de livres aux factures de vacances des touristes britanniques. Cette décision a été vivement critiquée par les députés et les chefs de file de l’industrie du voyage, qui craignent que les coûts supplémentaires ne rendent «les voyages non viables et inabordables pour de nombreuses personnes». Dans le cadre des nouveaux plans, les personnes voyageant vers les pays figurant sur la «liste verte» du gouvernement devront passer un test PCR standard à leur retour au Royaume-Uni.

Un test PCR coûte environ 120 £ par personne, ce qui signifie qu’une famille de quatre personnes pourrait recevoir une facture supplémentaire de 500 £ pour ses vacances.

Le gouvernement craint que même les pays figurant sur la «liste verte» puissent encore héberger des variantes de Covid, qu’ils sont déterminés à empêcher d’entrer au Royaume-Uni.

Cela signifie que tout le monde, y compris ceux qui ont été vaccinés contre le virus mortel, devra passer le test.

Les tests doivent être administrés au plus tard le jour de l’arrivée au Royaume-Uni.

Les voyageurs revenant des pays de la «liste verte» ne seront toutefois pas tenus de se mettre en quarantaine.

Les plans du gouvernement ont été vivement critiqués par les politiciens et les initiés de l’industrie.

Le gouvernement a tenté de dissiper les critiques en promettant de revoir la situation le 28 juin.

Il envisage de remplacer l’actuelle interdiction de voyager par un système de feux de signalisation à partir du 17 mai.

Les pays seront classés en fonction de leurs taux de vaccination, du nombre d’infections, ainsi que de la prévalence des variants de Covid et de leur capacité à effectuer le séquençage du génome.