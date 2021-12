Boris soutient l’appel à la «loi d’Arthur» qui verrait les meurtriers d’enfants mourir en prison

Le Premier ministre a signalé que les meurtriers d’enfants seraient condamnés à vie (Photo: PA)

Les personnes qui assassinent des enfants seront automatiquement emprisonnées à vie en vertu d’une nouvelle «loi Arthur» prévue par le gouvernement.

À la suite du meurtre de l’enfant de six ans à Solihull par son père et sa belle-mère, Boris Johnson introduira des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants.

Il a déclaré que des « ordres à vie entière » devraient être remis à toute personne reconnue coupable du meurtre prémédité d’un nourrisson.

« Quiconque planifie ensuite le meurtre d’un enfant ne devrait jamais être libéré de prison », a déclaré le Premier ministre au Sun.

« Nous durcissons donc la loi pour faire des ordonnances à vie le point de départ de crimes aussi odieux. »

Les peines infligées aux tueurs Emma Tustin, 32 ans, et Thomas Hughes, 29 ans, sont déjà en cours de révision par le procureur général pour voir si elles étaient trop clémentes.

La semaine dernière, Tustin a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 29 ans pour meurtre tandis que Hughes a été condamné à 21 ans pour homicide involontaire.

Au cours de leur procès, le tribunal a appris comment Arthur avait été maltraité, affamé et empoisonné avant de mourir d’une lésion cérébrale.

Arthur a subi une lésion cérébrale insurmontable alors qu’il était aux soins exclusifs du «mal» Tustin (Photo: PA)

Le grand-père maternel d’Arthur, Peter Halcrow, 61 ans, a déclaré que le couple « ne devrait jamais voir le jour ».

Il a déclaré à la BBC qu’ils avaient commis un « crime odieux » en tuant un « garçon innocent et sans défense ».

« Je ne leur donnerais pas l’heure de la journée et je ne voudrais plus qu’ils voient la lumière du jour », a-t-il ajouté.

On pense que la modification de la loi se fera via le projet de loi controversé sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux qui fait actuellement son chemin au Parlement.

Tustin purgera au moins 29 ans pour meurtre (Photo: PA)



Hughes, le père de l’enfant, a été condamné à 21 ans pour homicide involontaire (Photo: PA)

Le gouvernement envisage de modifier la législation afin que le complot visant à tuer un enfant puis la commission de l’acte soient alignés sur les infractions les plus graves contre les enfants.

À l’heure actuelle, seules les personnes reconnues coupables d’enlèvement et de meurtre d’un enfant ou de meurtre à des fins sexuelles sont condamnées à la réclusion à perpétuité.

La grand-mère d’Arthur, Madeleine Halcrow, a déclaré que le couple reconnu coupable de son meurtre n’avait montré « aucun remords, aucune sympathie », car elle les qualifiait de « personnes dépravées, sadiques, torturées, diaboliques et calculatrices ».

Les deux grands-parents du jeune ont déclaré que les avertissements concernant la sécurité du garçon avaient été ignorés, mais que personne n’est intervenu malgré le « sonnerie d’alarme ».

Apparaissant sur Good Morning Britain, Mme Halcrow a décrit son petit-fils comme ayant été «l’enfant le plus heureux» avant de partir vivre avec son père et sa belle-mère alors que le Royaume-Uni est entré en lock-out en mars 2020.

Elle a dit ressentir de la colère envers les organisations chargées de surveiller sa sécurité.



