Boris sur le fil du rasoir alors que le Premier ministre bénéficie d’un dernier sursis des députés conservateurs – « Une dernière chance » | Politique | Des nouvelles

Après une énorme rébellion conservatrice contre les passeports Covid mardi et le résultat désastreux des élections partielles jeudi, perdant le siège ultra-sûr du North Shropshire au profit des Lib Dems, le poste de Premier ministre de Boris Johnson est désormais en jeu, selon les députés de son propre parti. Selon un député conservateur, l’horrible couplage d’événements a montré que le propre parti de Boris essayait de « lui envoyer un message ».

Le député a déclaré au Telegraph : « Nous devons voir des changements centraux, d’une part dans le n ° 10, et d’autre part dans la manière dont les députés sont gérés par les whips.

« Je pense qu’il a une dernière chance de régler cela d’ici la mi-février de l’année prochaine, sinon vous êtes dans la saison des élections locales et après ce point, je ne sais pas si vous pouvez revenir. »

Les députés conservateurs ont exigé une amélioration des performances du Premier ministre après que les conservateurs aient été humiliés lors de l’élection partielle du North Shropshire.

Les libéraux-démocrates ont renversé une majorité de 22 949 conservateurs en une majorité de 5 925 avec une variation de 34%, la plus importante de toutes les élections partielles depuis 2012.

C’était la première fois depuis plus de 190 ans que le siège rural pro-Brexit n’avait pas renvoyé un député conservateur.

Le député conservateur vétéran Sir Roger Gale a fait valoir que la catastrophe électorale devrait être considérée comme « un référendum sur les performances du Premier ministre » avertissant que M. Johnson était dans « l’heure du dernier ordre ».

Il a déclaré vendredi à la BBC : « Deux grèves déjà, une plus tôt cette semaine lors du vote aux Communes et maintenant celle-ci.

Le Brexiteer Mark Francois a souligné que le Premier ministre devait rétablir les relations avec ses députés d’arrière-ban, insistant sur le fait que même si la perte des élections partielles « n’est pas terminale », elle devrait être « un signal d’alarme massif ».

Il a ajouté: « Non 10 maintenant [has] comprendre [it has] un problème majeur dans ses communications avec le parti parlementaire et il doit faire quelque chose de significatif pour le surmonter.

Le Premier ministre a déclaré vendredi qu’il assumait « la responsabilité personnelle » de ce qu’il a qualifié de résultat « très décevant » lors de l’élection partielle.