Boris sur le point de conclure un accord avec l’UE pour éviter la guerre des vaccins alors que Covid jab partage un accord – source | UK | Nouvelles

Le Royaume-Uni et l’UE devraient parvenir à un accord dès ce week-end, ce qui devrait garantir l’approvisionnement continu en vaccins Pfizer à la Grande-Bretagne. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement britannique est prêt à partager avec l’UE les jabs AstraZeneca produits à l’usine Halix aux Pays-Bas, rapporte The Times. Plus tôt dans la semaine, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait menacé de renforcer la réglementation régissant les exportations de vaccins du bloc vers le Royaume-Uni.

Bruxelles peine actuellement à fournir des vaccins à ses États membres en raison d’une pénurie chronique de fournitures.

Mme von der Leyen avait accusé le Premier ministre de montrer un manque de réciprocité envers l’Union européenne sur l’accès aux vaccins.

Lors d’un sommet virtuel jeudi impliquant des chefs d’État européens, le président de la Commission a déclaré que l’UE avait exporté vers la Grande-Bretagne quelque 21 millions de doses de vaccin.

Environ un million étaient des vaccins AstraZeneca, le reste étant des vaccins Pfizer-BioNtech fabriqués en Belgique.

Cependant, en contrepartie, l’Union européenne n’avait reçu aucune livraison de vaccins des sites de production d’AstraZeneca à Oxford et Keele.

Les propositions de Mme von der Leyen pour une réglementation plus stricte des exportations de vaccins ont été rejetées par la majorité des dirigeants de l’UE, bien qu’elles aient reçu le soutien du président Macron.

Les perspectives d’une guerre des vaccins avaient fait craindre que le Royaume-Uni ne soit pas en mesure d’offrir à ses citoyens un deuxième coup comme prévu, en raison d’un manque de stock.

Cependant, le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de pénurie d’approvisionnement, même si l’Institut indien du sérum a récemment annulé la livraison de cinq millions de doses de vaccin.

M. Johnson a déclaré: « Nous aurons les deuxièmes doses dont les gens ont besoin dans la fenêtre de 12 semaines, ce qui signifie environ 12 millions de personnes en avril. »