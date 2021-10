Boris tente de réduire les tensions avec la France au milieu d’une dispute de pêche – « Des liens qui nous unissent ! » | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre est enfermé dans un différend en cours avec la France au sujet des licences de pêche post-Brexit après que les autorités britanniques ont mis Paris en colère avec le nombre de permis remis aux pêcheurs français.

Interrogé sur ce qu’il dira au président français Emmanuel Macron au G20, M. Johnson soulignera la force des « liens qui nous unissent ».

Il dira: « [The] les liens qui nous unissent, qui nous unissent, sont bien plus forts que les turbulences qui existent actuellement dans la relation.

« C’est ce que je dirai à Emmanuel, qui est un ami depuis de nombreuses années. »

Il ajoutera: «Et ce que je dirai également, c’est qu’il peut y avoir des gens de chaque côté de la Manche qui pensent avoir intérêt à promouvoir la discorde entre le Royaume-Uni et la France et à créer l’impression de disharmonie.

« Je ne pense pas qu’Emmanuel partage cette perspective. »

Lorsqu’on a demandé au Premier ministre si le Royaume-Uni reculerait sur les licences de pêche, il a déclaré: « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir la protection des intérêts du Royaume-Uni ».

Les observateurs affirment que le président français utilise le différend pour paraître dur avant les élections présidentielles de l’année prochaine – où Emmanuel Macron espère obtenir un second mandat.

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a appelé à une réunion urgente avec l’ambassadeur de France après « les menaces décevantes et disproportionnées contre le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes ».

Si le Royaume-Uni n’accorde pas de licences pour 55 navires français, la France s’est engagée à bloquer ses ports à partir de mardi prochain et effectuera des contrôles de sécurité sur les navires britanniques, renforcera les contrôles sur les camions à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré aux journalistes que les mesures ciblant les exportations britanniques de poisson comprendraient « des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits importés en France et une interdiction de débarquer des fruits de mer ».

Cela signifie que les bateaux de pêche britanniques seraient bannis des ports français, perturbant gravement le commerce.

L’Union des poissonniers français, représentant 490 entreprises, a soutenu les efforts de Paris pour faire appliquer la loi, mais a tiré la sonnette d’alarme concernant l’interdiction aux bateaux britanniques de débarquer leurs prises et l’augmentation des contrôles sur les produits.

Il a mis en garde contre les mesures « simplistes et néfastes », notant que « le marché national dépend en partie des importations britanniques » – 83 pour cent des exportations de poisson hors du Royaume-Uni ont été envoyées en France en 2020.

Auparavant, le secrétaire d’État français Clément Beaune avait déclaré que la France était disposée et prête à couper l’approvisionnement énergétique britannique à Jersey en tant que mesure punitive dans le cadre de la pêche.

Il a déclaré : « Nous défendons nos intérêts. Nous le faisons gentiment et avec diplomatie, mais quand cela ne fonctionne pas, nous prenons des mesures. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait délivré des licences post-Brexit à 1 700 navires, dont 750 bateaux de pêche français, soit 98% des candidats.