Boris tient un appel téléphonique «urgent» avec le Premier ministre polonais alors que l’UE panique face à la menace Polexit | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a parlé à Mateus Morawiecki de ses préoccupations concernant le rôle de la CJCE dans la supervision du protocole d’Irlande du Nord.

Il a également évoqué les frustrations de la Pologne face à l’imposition par le tribunal de règles à Varsovie qui portent atteinte à sa souveraineté nationale.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: « Le Premier ministre a informé le Premier ministre Morawiecki des dernières discussions sur le protocole d’Irlande du Nord.

« Il a souligné la nécessité de faire des progrès urgents sur cette question afin de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint).

« Il a souligné ses inquiétudes quant au rôle de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord et a également pris note du débat en Pologne sur le rôle de la Cour. »

Dans le cadre des réformes gouvernementales du système judiciaire en Pologne, les membres du Conseil national de la magistrature qui examine les nominations des juges, sont désormais choisis par le parlement du pays.

Cela signifie que le parti nationaliste PiS qui gouverne actuellement la Pologne a largement le contrôle du pouvoir judiciaire.

Le membre de l’UE a également apporté des modifications à un tribunal disciplinaire pour les juges qui, selon les critiques, sapent l’indépendance judiciaire.

La Cour européenne de justice avait demandé l’annulation urgente des réformes et a décidé hier que la Pologne devait payer des amendes quotidiennes de 1 million d’euros (845 915 £) jusqu’à ce qu’elle prenne des mesures.

La Pologne a accusé l’UE de « chantage » et a déclaré qu’elle ne paierait pas les amendes, ce qui fait craindre à Bruxelles que le pays ne se dirige vers la sortie du bloc.

Lors de l’appel téléphonique de ce matin, M. Johnson a déclaré qu’il souhaitait approfondir ses relations avec Varsovie dans des domaines d’intérêt mutuel.

« Les dirigeants ont discuté de la relation entre le Royaume-Uni et la Pologne et se sont mis d’accord sur sa force et son importance dans des institutions comme l’OTAN », a déclaré le responsable n°10.

« Ils ont décidé d’approfondir davantage la coopération sur les questions de défense, de sécurité et de politique étrangère au sens large », a-t-il ajouté.

Plus à venir…