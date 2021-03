Boris tient un coup de fil avec Biden après que le président américain est intervenu dans la campagne de vaccination de l’UE | Politique | Nouvelles

Et compte tenu des récentes remarques de M. Biden, M. Johnson a également profité de l’occasion pour réaffirmer son engagement en faveur de l’accord du Vendredi saint. Une porte-parole de Downing Street a déclaré: «Le Premier ministre s’est entretenu avec le président Joe Biden cet après-midi. «Les dirigeants ont discuté de la lutte contre le coronavirus et se sont mis à jour les déploiements de vaccins dans leurs pays.»

M. Johnson avait souligné que l’accès mondial aux vaccins serait essentiel pour vaincre la pandémie, a déclaré la porte-parole.

Elle a ajouté: «Le Premier ministre et le président ont convenu que la lutte contre le changement climatique sera un élément crucial pour mieux reconstruire après la pandémie.

«Ils ont partagé leurs objectifs pour le sommet du président sur le changement climatique en avril et le sommet de la COP26 organisé par le Royaume-Uni en novembre, y compris la nécessité de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité en tandem.

Ils ont discuté de l’importance de garantir à tous les pays l’accès aux technologies vertes dont ils ont besoin pour réduire les émissions de carbone.

«Ils ont parlé de défis internationaux communs. Les dirigeants ont convenu de la nécessité pour l’Iran de revenir en conformité avec l’accord sur le nucléaire. «

S’exprimant le jour où la Chine a banni plusieurs députés, y compris l’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith, de leur pays, elle a ajouté: « À propos de la Chine, le Premier ministre et le président ont réfléchi aux mesures importantes prises par le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres partenaires internationaux plus tôt dans la journée. semaine pour imposer des sanctions aux violateurs des droits humains dans le Xinjiang et ont exprimé leur inquiétude face aux représailles prises par la Chine. «

M. Biden a ébouriffé des plumes lors de sa première conférence de presse en tant que président des États-Unis après avoir indirectement évoqué la famine irlandaise de pommes de terre, et peut-être conscient de cela, M. Johnson avait profité de l’occasion pour discuter de l’importance de la paix en Irlande du Nord.

La porte-parole a déclaré: «Concernant l’Irlande du Nord, les dirigeants ont réitéré leur engagement commun à protéger l’accord du Vendredi saint.

«Le premier ministre était impatient d’accueillir le président à Cornwall pour le sommet du G7 en juin.»

S’exprimant hier lorsqu’il a été interrogé sur les enfants à la frontière américano-mexicaine, M. Biden a évoqué ses ancêtres en disant: « Quand mon arrière-grand-père est monté sur un cercueil en mer d’Irlande, on s’attendait à ce qu’il vive assez longtemps sur ce navire. se rendre aux États-Unis d’Amérique?

«Mais ils sont partis à cause de ce que les Britanniques avaient fait.

«Ils étaient dans de réels problèmes. Ils ne voulaient pas partir. Mais ils n’avaient pas le choix.

«Je ne peux pas garantir que nous allons tout résoudre, mais je peux garantir que nous pouvons tout améliorer.

« Nous pouvons l’améliorer. Nous pouvons changer la vie de tant de personnes. »

L’ancien sénateur du Delaware a également été clair dans sa détermination à lier tout éventuel futur accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni à la préservation de l’intégrité du GFA, signé en 1998 et largement reconnu pour avoir mis fin aux troubles qui ont ravagé l’Irlande du Nord pendant une génération. .

S’exprimant lors de la campagne électorale présidentielle de 2020, il a averti: «Nous ne pouvons pas permettre à l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord de devenir une victime du Brexit.

«Tout accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l’Accord et à empêcher le retour d’une frontière dure. Point final. »

(Plus à venir)

M. Biden fait remonter ses racines irlandaises aux Blewitts, du comté de Mayo, et aux Finnegans du comté de Louth.

Patrick Blewitt, son arrière-arrière-grand-père Patrick Blewitt est né à Ballina dans le Country Mayo, en 1832.

Il quitta l’Irlande pour les États-Unis en 1850 pour une nouvelle vie aux États-Unis.

L’année suivante, il est revenu pour amener les parents Edward et Mary et ses frères et sœurs aux États-Unis.