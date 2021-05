Boris veut «tuer» l’accord australien avec un calendrier de 15 ans, dit le Brexiteer «pris dans le web de l’UE | Politique | Nouvelles

Et il a même suggéré que M. Johnson essayait de «tuer» l’accord pour éviter de mettre le Royaume-Uni sur une trajectoire de collision avec Bruxelles. M. Habib s’exprimait après que la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, ait offert à l’Australie un accord par lequel les deux pays élimineraient progressivement les taxes sur les importations sur une période de 15 ans.

Ce faisant, elle a ignoré les préoccupations de la National Farmers ‘Union (NFU), qui a averti que la libération du commerce de viande entre le Royaume-Uni et l’Australie entraînerait la faillite de centaines d’éleveurs de vaches et de moutons britanniques.

Express.co.uk comprend que Mme Truss est en désaccord avec le secrétaire à l’environnement George Eustice et le chancelier du duché de Lancaster Michael Gove sur le sujet, le Premier ministre Boris Johnson ayant apparemment tranché en sa faveur.

Cependant, M. Habib a déclaré qu’en fin de compte, les problèmes découlaient de l’accord que M. Johnson avait signé en 2019 pour retirer le Royaume-Uni du bloc en premier lieu, car ses termes signifiaient que la Grande-Bretagne n’était pas libre de supprimer complètement les tarifs et les quotas, mais pour les mettre en phase.

M. Habib a déclaré à Express.co.uk: «L’échec du Royaume-Uni jusqu’à présent à conclure un accord commercial sans tarif et sans contingent avec l’Australie n’a rien à voir avec la menace que cela représenterait pour les agriculteurs britanniques.

«Ce n’est pas parce que Remainers met une clé dans les travaux.

«C’est le résultat direct du moche accord de retrait (WA), de la frontière de la mer d’Irlande de Boris et de l’accord de commerce et de coopération (TCA) avec l’UE.»

M. Habib a ajouté: «Liz Truss a fait un travail brillant en reconduisant des accords commerciaux avec des pays qui avaient auparavant des accords avec l’UE. Mais ses succès se limitent à des reconductions d’accords avec l’UE.

«L’accord commercial proposé avec l’Australie aurait été son premier véritable nouvel accord commercial. C’était son premier test d’une politique commerciale britannique post-Brexit.

M. Habib a déclaré qu’il craignait que les restrictions persistantes en raison de la nécessité pour le Royaume-Uni d’adhérer aux règles et réglementations de l’UE ne débouchent sur un accord sous-standard, le cas échéant.

Il a averti: «Même si l’Australie est notre septième partenaire commercial, un membre du Commonwealth, culturellement, politiquement et même constitutionnellement uni à nous, nous sommes sur le point d’échouer dans cette entreprise relativement simple.

«La raison pour laquelle nous ne parvenons pas à conclure des accords avec l’Australie est qu’un accord véritablement de libre-échange nécessiterait de s’écarter des réglementations européennes.

«Le gouvernement britannique craint des divergences. Il le fait parce que la WA et la TCA nous lient dans le cadre réglementaire de l’UE. La divergence coûterait cher. »

Il a expliqué: «Le premier prix à payer serait le résultat des engagements de règles du jeu équitables que nous avons pris.

«Écartez-vous de ceux-ci et nous nous retrouverions à nous voir imposer des sanctions. Ceux-ci seraient prélevés avant que tout processus d’arbitrage n’ait abouti à une décision – très inhabituelle et pénale.

«Le deuxième prix serait le résultat du protocole de l’Irlande du Nord. Plus la divergence entre la Grande-Bretagne et l’UE est grande, plus la frontière de la mer d’Irlande est prononcée.

«Pour le moment, le gouvernement subit une pression considérable pour adopter complètement les normes alimentaires de l’UE.

«Ce serait le seul moyen de masquer le principal impact commercial de la frontière de la mer d’Irlande de Boris. Mais faites cela et bang serait un accord commercial avec l’Australie.

«En fait, bang passerait par une politique commerciale indépendante, et traiterait presque tous, sinon tous, les partenaires commerciaux naturels du Royaume-Uni, y compris surtout les États-Unis d’Amérique.»

M. Habib, un critique persistant de M. Johnson qui, plus tôt cette année, l’a appelé à démissionner en raison de sa volonté de signer le protocole d’Irlande du Nord.

Il a ajouté: «La suggestion du Premier ministre d’une période de transition de 15 ans pour l’accord australien n’est pas née d’un désir de protéger les agriculteurs britanniques. Il est né d’un désir de tuer l’accord australien.

«Nos négociations avec l’Australie échouent parce que nous restons dans le réseau réglementaire de l’UE.

«Un accord raté avec l’Australie révélerait une fois de plus l’échec du Premier ministre à faire le Brexit.»

