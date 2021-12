Borja et Pablo Moreno, « dédicaces d’hiver »

23/12/2021 à 19:08 CET

Alors que la compétition est suspendue quelques jours pour les vacances de Noël et que le deuxième tour est sur le point de commencer, le mouvement dans les bureaux de Montilivi commence à être constant.

Les portes d’entrée et de sortie sont ouvertes. Il est en attente si de nouveaux visages peuvent arriver, bien que ce qui soit clair, c’est que les premières « signatures d’hiver & rdquor; sont en train de tomber. On entend par là le fait de récupérer les blessés et donc de multiplier les chiffres pour les prochains engagements, face à un mois de janvier très chargé entre les matches de Ligue et de Coupe.

Borja García Oui Pablo Moreno ce sont eux qui sont le plus près de réapparaître. Le premier a été blessé le dernier week-end d’octobre à Fuenlabrada. Il avait un problème avec le tendon des ischio-jambiers dans sa jambe gauche. Il n’a plus joué en 2021, mais avant le choc contre Burgos il s’exerçait déjà avec ses coéquipiers, il ne serait donc pas déraisonnable de penser qu’il pourrait réapparaître le 2 à Huesca ou le 6, contre Osasuna à Montilivi.

Le jeune attaquant, quant à lui, est également sur le point de revenir. Il y a près d’un mois, le muscle semi-membraneux de sa jambe gauche a été endommagé et les quatre semaines de récupération prévues touchent à leur fin. Il faudra voir quel est son état physique à partir de lundi, date de la reprise des entraînements.

ça ne prendra pas plus longtemps non plus Darío Sarmiento, avec des problèmes de tendons ischio-jambiers et hors de combat depuis le 31 octobre. Un peu plus tard, ils Ramon Terrat, opéré début novembre, et un Oscar Ureña attendu mi-février.