Borja García atteint le 200 avec Gérone

23/10/2021 à 21:47 CEST

Marc Brugues

Après sept saisons, Aday Benítez a cessé d’appartenir à la discipline de Gérone cet été. Celui de Sentmenat a fermé à contrecœur sa scène à Montilivi en tant que capitaine et joueur aimé des fans. Avec 199 matchs officiels derrière nous, Aday a passé le relais à Borja García en tant que joueur avec les matchs les plus actifs de l’équipe.

Le Madrilène a débarqué sur la corne le dernier jour de marché après un an d’oubli à Huesca voulant se retrouver à Gérone, où il s’était bien mis à l’aise et offert une performance remarquable dans la première étape qui était entre 2015 et 2020.

Míchel a insisté pour que Borja García revienne et à la fin, le club a obtenu sa signature. Pas de rythme et faible en forme, Míchel a fait ses débuts à Malaga et, depuis lors, il a toujours été titulaire au cours des six jours suivants.

Il y a eu un total de sept matchs qui lui ont permis d’atteindre 199, un chiffre qui vous laisse aux portes du bicentenaire et qu’il y parviendra lundi prochain contre Saragosse à Montilivi.