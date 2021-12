Borja García, la grande nouveauté

27/12/2021 à 21:07 CET

Marc Brugues

Gérone a repris le travail aujourd’hui après avoir profité de neuf jours de vacances. L’arrêt de Noël a servi à recharger les batteries et revenir avec l’illusion intacte après avoir clôturé le premier tour en play-offs de promotion grâce aux deux derniers mois de compétition plus que remarquable.

Le premier jour de travail, cependant, n’était pas tout à fait normal. Le caractère exceptionnel de la pandémie a fait qu’à midi, les joueurs, les techniciens et tous les membres du staff ont subi des tests PCR et des pots d’antigènes. Puis les footballeurs ont commencé à travailler, oui, individuellement et en petits groupes. Contrairement à d’autres clubs, Gérone n’aura pas les résultats des tests à demain et, en cas d’apparition de cas positifs, il suivra le protocole de la Ligue.

Michel a pu travailler, déjà en pleine forme physique, avec Borja García Oui Pablo Moreno, se sont remis de leurs blessures, et aussi David Junca, une fois la quarantaine terminée après avoir été positif en milieu de mois par le Covid. Au contraire, ils ne l’étaient pas encore, Stuani, Bon non plus Crâne, excuse moi.

Le ballon roule déjà à La Viña avec le match de dimanche à Huesca à l’horizon. Un événement des plus exigeants dans lequel Gérone tentera bonne dynamique avec laquelle le premier tour est terminé. En ce sens, deux hommes ont travaillé sur la pelouse de Vilobí que les fans n’ont pas vu comme Borja García et Pablo Moreno. L’Andalou s’est blessé au muscle semi-membranaire de la jambe gauche pendant les quelques minutes qu’il a jouées lors de la visite de la filiale de la Real Sociedad fin novembre. De son côté, le madrilène revient deux mois plus tard après s’être blessé au tendon des ischio-jambiers à la jambe gauche contre Fuenlabrada.