Borja Iglesias renouvelle le Betis jusqu’en 2026

27/12/2021 à 21h00 CET

Le Real Betis a annoncé le renouvellement de l’attaquant Borja Iglesias pour deux saisons supplémentaires. Le « Panda » a mis fin à son contrat en 2024 et le club de Verdiblanco est allé de l’avant pour attacher l’un de ses « tueurs ».

L’ancien attaquant de l’Espanyol en est à sa troisième saison avec l’élastique de Benito Villamarín et est l’un des joueurs les plus appréciés de l’équipe. Le club verdiblanco l’a annoncé avec l’un des streamers les plus importants au monde, Ibai Llanos.

?? Dans la zone les règles 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐀. @ BorjaIglesias9 @ IbaiLlanos pic.twitter.com/ondtyon8qL – Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 27 décembre 2021

Borja Iglesias a marqué sept buts en 22 matchs qui a joué cette saison. Il n’est pas le titulaire incontesté mais a la confiance de Manuel Pellegrini.