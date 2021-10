Borja Iglesias sauve le Betis du point de penalty

22/10/2021 à 12:00 CEST

Le Real Betis de Manuel Pellegrini a fait match nul (1-1) contre le Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la Ligue Europa et reste deuxième du groupe G avec un total de sept points. L’attaquant galicien Borja Iglesias a marqué le seul but de l’équipe bétique sur penalty à 15 minutes de la fin, mais Andrich a appelé sept minutes plus tard.

L’équipe andalouse, qui compte les mêmes points que l’équipe allemande et maintient une distance de quatre unités par rapport au Celtic, a montré un bon niveau de compétition, qui a même pu prendre les trois points., et a marqué le premier penalty de l’UEFA Europa League depuis novembre 2002 en Coupe UEFA contre Auxerre.

1 – @ BorjaIglesias9 a marqué le premier but sur penalty de @RealBetis en #UEFAEuropaLeague et c’est le premier penalty maximum que les Verdiblancos ont inscrit dans la compétition depuis novembre 2002 en Coupe UEFA contre Auxerre. Fatidique. pic.twitter.com/H5etCwLMkF – OptaJose (@OptaJose) 21 octobre 2021

L’ancien attaquant du RCD Espanyol et du Real Saragosse connaît un début de saison malchanceux face au but après avoir atteint 13 en 2020/21 et être l’un des principaux responsables de la bonne performance de la Liga. Dans le présent 2021/22, ajoutez-en un en Liga et deux autres en Ligue Europa, tous pour donner des points à l’équipe : à 4-3 contre Celtic, 1-1 contre. Bayer Leverkusen et 0-1 contre. Alaves.

Dans le top 10 des favoris pour le titre

L’invincibilité du Real Betis en Ligue Europa et sa belle performance face au Bayer Leverkusen les ont catapultés parmi les candidats au titre : actuellement, il est en huitième position après la Real Sociedad et la Lazio dans les prévisions. West Ham est en tête, suivi de Bayer Leverkusen, leur principal rival pour la première place du groupe, et de Leicester City.

Après un très mauvais départ en Liga avec un point sur neuf possible avant la première pause pour les équipes nationales, les Betis ont renversé leur situation délicate et restent en huitième position avec 15 points sur 27 possibles et deuxième de la Ligue Europa avec le même score que le leader actuel, le Bayer Leverkusen de Gerard Seoane.