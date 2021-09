Borja Lázaro, le jeune homme de Vitoria disparu en Colombie au milieu des rituels Wayúus

23/09/2021 à 12:29 CEST

Tamara Morillo

5 janvier 2014. Borja allume son ordinateur. Le jeune homme de Vitoria parcourt l’Amérique du Sud depuis trois mois. Il est tôt le matin, Douzième Nuit. A Santa Marta (Colombie) il ouvre ses réseaux sociaux et publie un message : « Wayuu ; le secret du temps ; le rituel des os & rdquor ;. Le texte est accompagné de mots-clés : #La Colombie #wayuu #guajira #La photographie; et un lien, déjà expiré, vers la photo du moment. Juste partagé l’un des rituels les plus importants de la tribu indigène qui peuple La Guajira (Colombie) et qui est également répartie dans tout le Venezuela, le wayúus. Ce sera connu comme’La fête des os’. Une fête qui ne peut pas être entrée sans invitation. Une fête sacrée, qui, selon leurs croyances, accorde la vie éternelle – dix ans après la mort – aux défunts de la tribu. Ce fut l’une des grandes étapes de son voyage, qui devait durer six mois. Là, il a eu son moment de pointe, mais c’est aussi là que tout est devenu noir. Il venait d’écrire son dernier message sans le savoir. Quelques heures plus tard, Borja a disparu.

Parler de Borja, c’est parler de aventure, sports, voyages et photographie “, raconte Ana Herrero, sa mère. Ingénieur informaticien de profession, sa vie a passé entre les cadres, les ordinateurs et les grands bâtiments. Le succès est venu bientôt. Installé au Luxembourg, depuis 7 ans, Il a décidé de s’offrir un cadeau : rompre avec tout et « prendre le temps de faire un long voyage ». Sans plan établi mais avec une date de retour, celle de son anniversaire, dans le hall de la maison de sa mère, à Vitoria, le 6 octobre 2013, il lui a fait son dernier câlin. « Il m’a dit qu’il reviendrait pour son anniversaire. Le 21 mai 2014, il a eu 35 ans. Il a raccroché son sac à dos, et très heureux, il est parti, se souvient Ana.

J’avais besoin de me déconnecter pour me reconnecter. C’était le but de ce voyage. Pendant les deux premiers mois, jusqu’en décembre, il était au Mexique. Il est passé par Ciudad Juárez, la région du Yucatán et Mexico DF. De là, il a décidé de se diriger vers la Colombie. Dans son cahier, il a noté Santa Marta, La Ciudad Perdida et Cabo de la Vela, à La Guajira. Il a tout fait. Dans ce dernier, La Guajira, c’est là qu’il a établi le contact avec les Wayúus, où il a réalisé son moment le plus impressionnant – immortaliser la fête des ossements – où il a disparu et le temps s’est arrêté.

Décembre 2013 : la fête des ossements

“Quand il arrive à La Guajira, il découvre que les Wayúus allaient célébrer la fête des os & rdquor;, dit Ana. ” Il a demandé la permission de faire un rapport et ils l’ont admis, bien que ce ne soit généralement pas normal & rdquor;. Le rituel, d’importance sacrée, « est une tradition importante pour eux. Au bout de 10 ans, une personne chargée par le défunt de nettoyer ses ossements pour procéder à une inhumation définitive. Les protagonistes de celui que Borja a photographié étaient une grand-mère (la défunte) et une petite-fille (celle en charge du ménage), selon ce que son fils a dit à Ana quand il a fini de le faire. Amoureux des cultures, du photojournalisme social, Borja a vécu avec les Wayúus pendant un certain temps, jusqu’à l’arrivée de Noël. Conscient qu’il n’est pas habituel pour eux d’inviter qui que ce soit à leur grand rituel, il a promis que même s’il partait, il reviendrait à La Guajira, avec des photos imprimées à leur donner en signe de gratitude. Ils sont tellement d’accord. Les Wayúus vous attendent.

Janvier 2014 : votre dernier arrêt

Après avoir passé Noël avec des amis à Bogotá, Borja décide de reprendre le voyage. Avant de partir, il veut tenir sa promesse : remettre l’album photo aux indigènes. « S’il ne l’avait pas fait, il ne serait pas retourné dans cette région de Colombie, car il aurait suivi son chemin & rdquor ;, raconte Ana. Le 6 janvier, au lendemain de sa dernière publication sur les réseaux sociaux, il contacté sa famille. “C’était de Santa Marta, Il nous a dit qu’il allait leur donner les photos, qu’il n’aurait pas de couverture pendant un moment, qu’il fallait s’inquiéter et qu’il nous écrirait à nouveau& rdquor ;.

Il n’y avait plus de messages. Borja a disparu à l’aube du 8 janvier. Dans l’auberge où il a séjourné -Pujuru- ses vêtements, son ordinateur et son appareil photo sont apparus. Ses chaussons aussi. Après sept années de recherches acharnées, seuls les doutes, le silence et le mystère ont été obtenus.

Sept ans de recherches difficiles

A des milliers de kilomètres de Borja, à Vitoria, l’alarme a commencé à sonner à la mi-janvier. « Il y a eu trop de jours sans nouvelles », se souvient sa mère. Le 23 janvier, ils n’en pouvaient plus : « nous avons essayé de nous connecter et, comme nous n’y parvenions pas, mon fils est allé signaler & rdquor ;. Au commissariat de la Ertzaintza La perquisition a commencé le même jour, conjointement avec la police colombienne et son Groupe anti-enlèvement et anti-extorsion (Gaula). Ce jour-là, les premières affiches sont créées. Lancer l’émission, il avait disparu Borja Lázaro, l’éternel voyageur.

« La police colombienne est allée à l’auberge. Là, ils pensaient que Borja était parti sans payer. Ils ont confirmé qu’ils ne l’avaient pas vu depuis les premières heures du 8 janvier. Il avait pris un verre avec d’autres touristes et puis il n’y en a plus & rdquor;, déplore sa mère. La dernière image que nous avons de Borja date de ce matin, dans l’auberge où il dormait, descendre de son hamac. Il n’avait sur lui que le téléphone, qui a été éteint depuis. « Nous avons perdu toute communication, nous avons perdu Borja & rdquor ;.

Avec un système judiciaire et policier différent, les complications sont toutes. La peur des témoins possibles, étant en terre hostile, les fait taire. Les milliers de kilomètres de distance et le manque de preuves ont rendu presque impossible de trouver des réponses, de trouver Borja. Sept ans plus tard, il n’y a rien. Il n’y a pas un seul fil à tirer. Accident, enlèvement… Abandonnant l’hypothèse principale, celle de l’enlèvement, « parce qu’ils ne nous ont jamais rien demandé ni donné de certificat de vie & rdquor ;, la vie d’Ana a été complètement transformée. Sept ans après le dernier câlin avec son fils Borja vit “à chercher, chercher et chercher. Cherchez-le, trouvez un moyen d’être recherché, trouvez un moyen de ne pas oublier & rdquor;.

Ana, la mère guerrière qui s’est réinventée, qui craignait l’informatique malgré le fait que Borja était ingénieur, et qui en a désormais fait son principal moyen de communication, contemple, entre recherche et recherche, sa collection de marionnettes. Beaucoup ont été donnés par Borja. Ils lui donnent de la force, de l’air. « Il m’en rapportait un de chaque pays qu’il visitait. Il était détaillant et, en plus, il savait frapper & rdquor ;. Son combat se concentre désormais sur la diffusion à nouveau de l’image de Borja en Colombie. « J’ai besoin que le silence soit rompu. Je dois trouver le fil à tirer. Au début j’espérais que ça reviendrait, maintenant j’ai espoir de savoir & rdquor ;.

Il dort avec le téléphone sur l’oreiller. Il rêve, se réveille, avec cet appel qui lui donne une réponse, avec « cet appel qui ne vient pas & rdquor ;. La distance avec la Colombie met des pierres dans un sac à dos qui porte sept ans de poids. Il le porte sur lui. Bien qu’il pèse, il cherche, il marche, il ne lâche pas.