Borja Mayoral et un autre joueur rom positifs pour COVID

02/01/2022 à 17:16 CET

Deux joueurs roms, dont l’Espagnol Borja Mayoral et un coéquipier dont le nom n’a pas été révélé, ont été testés positifs au COVID-19, comme annoncé par l’entité romaine.

La Roma a annoncé dans un communiqué que deux des membres de l’équipe dirigée par José Mourinho étaient infectés par le covid mais n’a pas rendu les noms publics. Peu après, Borja Mayoral a reconnu sur les réseaux sociaux qu’il était touché par le virus. « Les Roms peuvent confirmer qu’après la dernière série de tests moléculaires auxquels la première équipe a été soumise après les vacances d’hiver, deux joueurs testés positifs au COVID-19. Les autorités sanitaires compétentes ont été immédiatement informées », indique la note émise par la Roma. « Les joueurs, qui ont été vaccinés, suivent le protocole et les précautions nécessaires et sont déjà isolés », ajoute le communiqué.

– Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) 2 janvier 2022

Plus tard, l’attaquant espagnol Borja Mayoral, qui était en vacances quelques jours à Dubaï, a indiqué sur son compte Twitter qu’il avait été testé positif. « Bonjour! Aujourd’hui, j’ai été informé que je suis positif pour COVID. Je vais parfaitement bien et je suis isolé dans ma maison en respectant les protocoles. Je continuerai à m’entraîner seul à la maison pour pouvoir bientôt être avec l’équipe. « Les deux joueurs seront absents pour José Mourinho lors des matchs de Serie A contre Milan, jeudi prochain, et le prochain contre la Juventus.