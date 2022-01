Borja Mayoral s’apprête à quitter Rome et à rejoindre Getafe dans le cadre d’un accord de prêt – rapport

L’attaquant du Real Madrid Borja Mayoral, qui est actuellement membre de l’AS Roma, quittera le club italien cet hiver pour rejoindre Getafe en prêt, selon un rapport publié aujourd’hui sur AS. Alors que Mayoral était un joueur très important pour la Roma la saison dernière, il n’a pas beaucoup joué depuis que Jose Mourinho a pris la direction du club italien.

Mayoral devrait être un titulaire incontesté pour Getafe au cours de cette seconde moitié de saison. Ensuite, le Real Madrid et Mayoral lui-même devront prendre une décision l’été prochain, car Mayoral est sous contrat avec Los Blancos jusqu’en 2023.

Le Real Madrid espère voir Mayoral augmenter sa valeur sur le marché avec plus de temps de jeu – et peut-être de buts – à Getafe. Si tel est le cas, Los Blancos tentera de le vendre un an avant l’expiration de son contrat, bien qu’il ne soit pas facile de trouver des clubs intéressés par sa signature compte tenu de la situation.