Born Of Osiris annonce l’album “ Angel Or Alien ” et sort une vidéo pour le titre

Centrale métallique NÉ D’OSIRIS a sorti sa dernière vidéo, “Ange ou extraterrestre”. Non seulement cela, mais le groupe a également annoncé son album très attendu, “Ange ou extraterrestre”, qui sortira le 2 juillet via Registres sumériens. Avec des voix écrasantes et un travail de guitare complexe mêlé de rebondissements électroniques, “Ange ou extraterrestre” est la suite des années 2019 “La simulation”.

Parlant de l’album et du nouveau clip, guitariste Lee McKinney a déclaré: “Après une année extrêmement éprouvante pour le monde, nous ne pourrions pas être plus excités de vous présenter notre nouvel album, ‘Ange ou extraterrestre’. Nous avons l’impression d’avoir apporté les meilleurs éléments de chaque album dans notre discographie et de les combiner dans ce que vous entendrez sur ‘Ange ou extraterrestre’. Donc, quel que soit l’album que vous privilégiez dans notre discographie, celui-ci devrait briller. Nous avons essayé d’affiner et d’améliorer chaque aspect qui nous rend NÉ D’OSIRIS, et je pense que c’est évident sur ce disque.

“Le ‘Ange ou extraterrestre’ Le clip vidéo était en fait extrêmement difficile pour le groupe et l’équipe. Nous voulions marcher dans le désert où il n’y avait pas d’empreintes de pas et trouver le bon endroit pour les prises de vue. Je suis sûr que vous pouvez imaginer tout le monde chargeant des guitares, des tambours, des cabines, des caméras, de l’électricité, etc. à travers le désert à chaque pas que vous faites s’enfonçant de six pouces dans le sable. Tout cela mène à un moment que je n’oublierai jamais – tout mis en place au sommet d’une dune dans le désert, se produisant avec mes meilleurs amis et une équipe formidable de gens incroyables filmant et regardant le désert entre les deux prend comme le soleil ensemble. Je n’oublierai jamais les moments que nous avons partagés ce jour-là. Je pense que je peux parler au nom du groupe ET de l’équipe de tournage quand je dis que nous espérons vraiment que vous aimerez le produit final, c’était à la fois un défi et un plaisir à créer. “

NÉ D’OSIRIS claviériste et chanteur Joe Buras a également commenté: “Il y a un désir de connexion. Ce n’est pas toujours facile et nous en avons envie, que nous le sachions ou parfois non. Nous nous perdons parfois dans nos pensées mais nous devons toujours nous retrouver face au monde, exposés à la terre. Vous pouvez briller comme un ange ou vous cacher comme un extraterrestre. De toute façon, votre cœur et votre temps vont vers le futur et la fin. “

Écrit et produit par NÉ D’OSIRIS, “Ange ou extraterrestre” a été mélangé par Jeff Dunne avec une production et une ingénierie supplémentaires par Josh Strock. Le groupe a précédemment sorti “Nil Blanc”, le premier morceau de l’album à venir.

“Ange ou extraterrestre” liste des pistes:

01. Affiche enfant



02. Nil Blanc



03. Ange ou extraterrestre



04. Vagues



05. Oathbreaker



06. Menace de votre présence



07. Histoire d’amour



08. Crossface



09. Échobreather



dix. Âmes perdues



11. Pour le tuer



12. Vous êtes le récit



13. Vérité et déni



14. Shadowmourne



