“ Born This Way ”: l’instinct de Lady Gaga pour le génie de la pop

Il y avait une tension au cœur de Lady Gagal’album Born This Way. Premièrement, il y avait la pression inévitable de suivre le succès phénoménal de La célébrité – l’un des plus grands premiers albums de l’histoire. Ensuite, il y avait le besoin de prouver que, malgré toute sa théâtralité, Gaga avait quelque chose d’important à dire. Et, enfin, l’expérimentation agitée que nous comprenons maintenant comme étant au cœur de son métier avait besoin d’un nouveau débouché. Se répéter n’allait tout simplement pas être une option.

Malgré les pressions de la promotion et des tournées, qui avaient consommé une grande partie du temps de Gaga, Born This Way a été écrit 12 mois avant sa sortie le 23 mai 2011. Les sessions d’enregistrement ont été saisies dans les lacunes du calendrier international de la star et cela lui a donné l’opportunité d’inviter des collaborateurs qu’elle a rencontrés lors de ses voyages, aux côtés du bataillon de producteurs – dont RedOne et DJ White Shadow – désormais habituels sur des mastodontes commerciaux comme celui-ci.

“L’ampleur de l’album est énorme”

Un flux régulier de teasers – un titre de chanson ici; une mélodie arrachée là-bas – à la fin de 2010, s’est assuré que l’énorme fanbase de Gaga savait que 2011 allait être une grande année, et la campagne Born This Way a débuté officiellement début janvier. «L’ampleur de l’album est énorme», a-t-elle déclaré à Billboard. «Mes fans vont apprécier le voyage.»

La chanson titre de l’album est sortie le mois suivant, le 11 février, en tant que premier single de l’ensemble, et a immédiatement attiré une controverse inutile. “Born This Way” partage un peu d’ADN avec Madone«Express Yourself», mais l’énergie de la chanson de Gaga est distincte et puissante. Rien de tout cela, cependant, n’a nui à la performance de la chanson: son message de positivité et d’autonomisation a aidé «Born This Way» à entrer dans le classement américain au n ° 1, devenant ainsi son troisième sommet du classement Hot 100, et il est également entré dans le Top 10 du classement chaque grand marché. Sa performance du morceau aux Grammy Awards ce même mois est l’une de ses plus célèbres, tandis que la vidéo réalisée par Nick Knight, mélangeant des concepts de haute couture, offre l’une de ses déclarations visuelles les plus frappantes.

Avec Fernando Garibay agissant en tant que directeur musical de l’album, Gaga a utilisé les 14 titres de Born This Way pour présenter de nouveaux sons et de subtils changements de direction. Alors que la collaboration RedOne «Judas» – choisi comme deuxième single du set, sorti juste avant l’album – était une valeur sûre, puisant dans les retours en arrière pop des années 80, ailleurs les choses sont devenues très intéressantes.

Efficace sur la piste de danse

«Marry The Night» allait à l’origine être le premier single de Born This Way, mais a fini par être son dernier (sorti internationalement en novembre 2011). Il s’inspire du couple improbable de Giorgio Moroder et d’icônes du rock comme Bruce Springsteen, Pain de viande, et Pat Benatar. En fait, le rock mélodique des années 80 est un volet thématique distinct de l’album. Gaga a clairement compris la poussée tribale de ce style et l’a intelligemment mélangée à sa palette de synthés lourds. Le mélange est resté efficace sur la piste de danse, mais sonnait également puissant à la radio et aux côtés des personnages plus granuleux qu’elle utilisait pour promouvoir la musique en direct et en vidéo.

Les deux autres singles de Born This Way – «You And I» et «The Edge Of Glory» – amplifient encore plus le rock. reineBrian May et Robert John «Mutt» Lange – célèbre pour son travail avec Def Leppard, Shania Twain et, plus récemment, Marron 5 – a travaillé sur le premier, en ralentissant un peu les choses et en tirant une sorte d’influence nationale (qui serait davantage exploitée pour 2016 Joanne album). «The Edge Of Glory» est un glorieux hybride pop-rock, mettant en vedette un solo de saxophone du regretté Clarence Clemons, qui avait joué avec le E Street Band de Springsteen à son apogée.

“Si vous êtes une femme forte, vous n’avez pas besoin de permission”

Les critiques ont été quelque peu déconcertés par la direction générale de Born This Way, trouvant difficile de classer, mais ils ont largement soutenu l’ambition de Gaga de mélanger une formule existante très forte. «Government Hooker» partage l’énergie d’une chanson comme «Born This Way», mais est un morceau de danse plus dense et plus en colère, tandis que les synthés grondants et bégayants de «Scheibe» soulignent un refrain pop RedOne plus familier. «Si vous êtes une femme forte, vous n’avez pas besoin de permission» annonce Gaga dans le pont de la chanson, et il était clair qu’elle n’en avait pas besoin à ce stade de sa carrière.

Melody, qui est si essentielle au succès durable de l’écriture de chansons de Gaga, sous-tend tout ici. «Highway Unicorn (Road To Love)» contient suffisamment de riffs pour suggérer qu’il aurait pu faire un autre single fort – et, en vérité, il y a peu de coupures sur Born This Way qui ne pourraient pas atteindre cette note – mais il est juste de le dire. Il y a tellement d’idées sur cet album, il n’est pas surprenant qu’avec le temps, Gaga cherche à rationaliser certains des arrangements complexes avec lesquels elle s’est fait un nom. Mais les contrastes devenaient, en vérité, de plus en plus nets. «Heavy Metal Lover» reste ancré dans ses racines de danse, tandis que le tout prochain morceau, «Electric Chapel», aurait pu être interprété par Billy Idol 20 ans plus tôt. Enfin, «Toi et moi» aurait pu être retiré du Elton John et le recueil de chansons de Bernie Taupin. Trois chansons consécutives mais très différentes, elles témoignent du flair et de la créativité agitée qui caractérisent le développement musical de Gaga.

Désormais libéré de l’attente accrue qui a accueilli son arrivée, Born This Way peut être considéré comme l’album de transition qui a réécrit l’histoire de Gaga: The Fame n’était pas un colosse du hasard et Gaga n’a prouvé aucune sensation de tabloïd flash-in-the-pan. Avec sa riche célébration de l’esprit humain, «né de cette façon» pourrait simplifier à l’extrême le message – il y a un métier en cours de développement avec beaucoup de succès sur cet album – mais Gaga a prouvé qu’elle était très à l’aise avec qui elle était – et, tout aussi important, voulait nous tous pour être aussi.

