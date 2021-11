Borosil collabore avec le célèbre chef Harpal Singh Sokhi

Le chef Sokhi est l’un des noms les plus recherchés dans l’industrie alimentaire

Borosil Ltd a la collaboration Harpal Singh Sokhi. Selon l’entreprise, pour une marque connue pour la performance de ses produits et un grand chef dont les recettes, elles aussi, fonctionnent tout aussi bien, la collaboration est parfaite. Avec cette collaboration, Borosil vise à offrir à ses consommateurs une expérience plus holistique et plus complète et à améliorer leur engagement avec la marque.

« L’objectif de Borosil a toujours été de rendre les tâches quotidiennes ou le travail de cuisine simples et faciles ; être l’alliée des ménagères en lançant des produits intelligents à usage quotidien qui lui permettent d’être performante. La maîtrise culinaire du chef Harpal Singh Sokhi et la manière dont il simplifie les recettes cuisinées dans les bons ustensiles de cuisine amélioreront également sans aucun doute l’expérience de la marque de nos propres consommateurs », a souligné le porte-parole de Borosil.

Le chef Sokhi est l’un des noms les plus recherchés de l’industrie alimentaire et a animé plusieurs émissions de cuisine à la télévision qui ont fait de lui un nom bien connu. Mieux connu pour ses recettes faciles à suivre et la joie et l’énergie qu’il apporte à l’expérience culinaire, l’expertise, le savoir-faire et la popularité du chef Sokhi traversent les tranches d’âge et les zones géographiques. « Je suis très heureux d’annoncer le partenariat entre Borosil et le chef Harpal pour célébrer la cuisine à chaque étape dans vos cuisines à la maison. Kitchen me hogi Balle Balle avec le chef Harpal et Borosil », a déclaré Harpal Singh Sokhi.

Borosil est la principale marque de produits de consommation en Inde. La société a été fondée en 1962. Borosil a élargi son offre aux consommateurs pour inclure des ustensiles de cuisine, des ensembles de table Opalware (vendus sous la marque Larah), des appareils de cuisine, des produits de stockage, des boîtes à lunch en verre et des flacons et bouteilles isothermes sous vide en acier inoxydable.

Lire aussi : Les volumes publicitaires à la télévision ont augmenté de 11% en octobre 2021 : BARC

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.