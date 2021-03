Borré s’éloigne de Gremio et attend une offre de l’Europe

30 mars 2021 à 9 h 34 CEST

Gremio veut clore la signature de l’attaquant de River Plate Rafael Santos dès que possible. En fait, son président a déclaré qu’il avait déjà un accord verbal avec le buteur du cycle Marcelo Gallardo.

Cependant, le joueur attend une offre de l’Europe pour définir son avenir. Si le président du club de Porto Alegre était confiant de pouvoir clôturer le recrutement de l’attaquant, tout semble indiquer que le joueur reviendrait en Europe.

L’entraîneur, Marcelo Gallardo, a tenu une réunion avec l’attaquant, pour le conseiller sur son avenir. Au fur et à mesure, il aurait suggéré d’attendre car de meilleures options pourraient être présentées. Et l’attaquant serait d’accord.

Guild a déjà fait une offre millionnaire au ColombienMais ils veulent que je signe un pré-contrat maintenant, car le marché de ce pays a ouvert en mars et ils ne peuvent pas attendre jusqu’en juin. Si Borré accepte, il doit partir avant l’expiration de son contrat.. Et il a déjà rejeté une offre importante de Palmeiras. Le joueur peut se libérer en juin bien que son idée soit de laisser un peu d’argent à River, ce qui n’est pas facile puisqu’il devrait renouveler son contrat et que le Millionnaire n’a pas l’argent pour le faire.

Selon le journaliste Gustavo Yarroch, Borré attendrait une offre de Lazio, ainsi que de Feyernoord. Bien que selon TNT Sports cet après-midi, il aurait reçu une proposition de Brighton d’Angleterre.

Le pass de Borré appartient à l’Atlético Madrid et River et le Millionnaire devrait lui verser environ 3,5 millions d’euros pour le garder en juin, date à laquelle votre contrat prend fin.

L’attaquant de 25 ans est le meilleur buteur de l’ère Marcelo Gallardo et, bien que Rafa veuille rembourser tout ce que le club argentin lui a donné avec de l’argent pour sa passe, aujourd’hui, il semble assez difficile qu’il ne devienne pas libre si avant de partir, vous ne parvenez pas à un accord de renouvellement avec le club Millionaire.

Depuis son arrivée à Núñez mi-2017, Borré est passé de moins en plus. Quand il est arrivé, il était pratiquement un inconnu et gagnait l’affection des fans sur la base de buts, il était le buteur du millionnaire en 2018, il en a marqué 14 et en 2019, il en a marqué 16. En 2020, il était le meilleur buteur de la Superliga -avec Silvio Romero, d’Independiente- et qu’au deuxième semestre, après la reprise du football en pleine pandémie, il est devenu le buteur du cycle de Marcelo Gallardo en ajoutant 52 buts.