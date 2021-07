Borsalino s’associe à Ami Paris, ajoute de la maroquinerie et des accessoires souples – WWD

MILAN — Borsalino est en passe de devenir une marque de style de vie, car le propriétaire Haeres Equita dirige activement de nouveaux projets et initiatives visant à élargir la portée du chapelier de 164 ans.

La société a récemment signé deux accords de licence pour la production et la distribution mondiale d’articles de maroquinerie et de sacs à main, ainsi que d’accessoires souples tels que des cravates, des foulards, des gants et des foulards avec respectivement Modigliani et Isa SpA.

Dans une interview exclusive à WWD, le directeur général de Borsalino, Mauro Baglietto, qui a discrètement rejoint la société en septembre dernier, a déclaré : « ces deux nouvelles licences marquent un tournant pour la marque et s’inscrivent dans le sillage de la stratégie de mise au point mise en œuvre au derniers mois.

Les premières collections à se plier aux nouvelles offres, couvrant toutes deux une période de cinq ans, feront leurs débuts au printemps 2022 et devraient non seulement augmenter les revenus de l’entreprise, mais également offrir une « expérience d’achat à part entière, offrant à nos clients une des accessoires qui reflètent le positionnement de la marque en termes de style et de prix.

Les collections feront leurs débuts dans le commerce de détail avec une première baisse en décembre visant à capitaliser sur la frénésie de magasinage des Fêtes.

Baglietto s’attend à ce que les produits sous licence représentent 30 à 40 % des revenus de l’entreprise d’ici deux à trois ans. “Le déménagement est venu en réponse à un besoin partagé par nos clients qui recherchaient d’autres catégories d’accessoires de notre part, nous nous attendons donc à ce que leurs performances reflètent ce désir”, a-t-il déclaré.

« Nous essayons de combler le fossé entre notre activité principale et les produits sous licence. En imaginant que ces produits sont tous exposés à l’intérieur d’un magasin phare, ils doivent dégager le même esprit », a-t-il déclaré.

À cette fin, la collection printemps 2022 s’inspire dans toutes les catégories des voyages du fondateur de l’entreprise, Giuseppe Borsalino, qui a quitté l’Italie pour chercher de meilleures opportunités à Paris. Le conservateur créatif Giacomo Santucci a traduit le thème de l’évasion en trois familles de produits inspirés du Japon, de la Sicile et de l’Amérique du Sud.

Baglietto a expliqué que répondre à une clientèle plus jeune est essentiel pour la marque. Ceci est conforme au plan d’affaires du propriétaire Haeres Equita pour l’entreprise, mis en œuvre après avoir remporté en 2018 l’enchère mise en place par les administrateurs du label dans le cadre d’un accord évalué à 6,4 millions d’euros. La vente aux enchères a mis un terme au voyage mouvementé qui a commencé en décembre 2015 lorsque Haeres Equita a repris pour la première fois le chapelier.

Par exemple, Borsalino lance pour le printemps 2022 sa première collection co-brandée en partenariat avec la marque française branchée Ami Paris, qui sera suivie d’initiatives de co-branding similaires encore en cours de discussion.

« Notre capacité de production artisanale est suffisamment forte pour nous permettre d’expérimenter différents produits et matériaux. C’est un laboratoire de recherche que nous chérissons », a-t-il déclaré, notant que l’usine de Spinetta Marengo, près de la ville d’Alessandria, produit toujours des couvre-chefs de la même manière qu’au XIXe siècle.

« Le co-branding fait partie de notre plan stratégique pour gagner en crédibilité et toucher différentes cibles de clients, y compris les jeunes générations », a expliqué Baglietto, notant qu’Ami Paris a également une forte audience en Chine continentale.

Certes, l’expansion territoriale est une grande priorité. La marque compte 10 magasins phares exploités en propre en Italie et un à Paris, mais selon le dirigeant, elle prévoit de déployer de nouvelles unités à l’international, y compris des pop-ups “pour tester la réponse du marché” dans les régions clés.

Par exemple, le chapelier vient d’ouvrir sa première destination de vente au détail dans le complexe de luxe de Nammos sur l’île grecque de Mykonos, en partenariat avec son distributeur local, et s’apprête à dévoiler trois boutiques éphémères à Montecarlo, Saint Tropez et à l’hôtel Sani Resort en Grèce.

La marque testera également les eaux du travel retail, en ouvrant son premier avant-poste à l’aéroport de Milan Linate en septembre. “Cette [opening] est important pour nous de comprendre le potentiel de la chaîne et de mettre en œuvre un plan d’expansion dans ce sens, car nous pensons que c’est toujours un segment important à présider », a-t-il expliqué.

Alors que la pandémie 2020 a été une “année difficile”, il a déclaré que les premiers mois de 2021 ont montré des signes encourageants, grâce au cœur de métier de la marque, qui s’améliore suite à une consolidation en Europe et aux États-Unis, où la marque cherche à rattraper le terrain perdu en raison de la pandémie, à la suite de la fermeture des grands magasins.

“Le grand défi à venir est un développement plus important en Asie”, a déclaré Baglietto, notant que le Japon est déjà un marché consolidé mais qu’il est prévu de renforcer sa présence en Chine continentale. « La marque y est très reconnue, comme nous l’avions l’habitude de le voir par le nombre de touristes chinois faisant leurs achats dans nos flagships en Italie.

Selon le plan d’affaires, on espère qu’au lendemain de la pandémie, Borsalino sera en mesure de renouveler ses plans pour ouvrir des produits phares supplémentaires sur ces marchés, tout en travaillant simultanément avec des partenaires locaux pour étendre sa présence en Russie.

“Nous pensons que les magasins physiques, en particulier pour nos produits de base qui doivent être vus et essayés, sont toujours cruciaux, même si nous avons connu une performance positive des ventes en ligne pendant la pandémie”, a-t-il déclaré, ajoutant que la boutique en ligne était repensé pour une expérience de magasinage plus fluide.

En 2020, Borsalino a réussi à augmenter le nombre d’acheteurs féminins, faisant passer leur nombre de seulement 20 % à 35 %, « bien que de nombreuses clientes achètent des chapeaux qui sont présentés comme des modèles pour hommes », a noté le dirigeant. Il s’attend à ce que les divisions féminine et masculine représentent chacune 50% des ventes en 2022.