Borussia Dortmund | Un adieu avec style

12/08/2021

Act à 11:38 CET

Les Le Borussia Dortmund savait déjà depuis des semaines que son avenir était en Ligue Europa. Les de Cadre rose Ils ont perdu toute aspiration après avoir chuté à Lisbonne lors de l’avant-dernière journée, et ce mardi, ils ont dit au revoir à la Ligue des champions devant leurs fans.

Bien sûr, l’adieu était en grand. Dortmund a détruit (5-0) un Besiktas, incapable de marquer un seul point sur toute la phase de groupes. C’est juste la deuxième fois de toute son histoire que Dormtund remporte un match européen par cinq buts dans son stade.

Malen, Reus à deux reprises et Haaland avec un autre doublé ont égalé la victoire de la saison 1963-64, quand Dortmund bat Benfica dans ce qu’on appelait alors la Coupe d’Europe.

Marco Reus, troisième allemand avec 20 buts

Le capitain, Marco Reus, a été le protagoniste des deuxième et troisième buts contre les Turcs. D’abord sur penalty, puis en battant Ersin après une belle passe décisive de Dahous, l’Allemand a condamné le match et inscrit son 20e but en carrière en Ligue des champions.

20 – Marco Reus du Borussia Dortmund a marqué son 20e but en #UCL lors du match d’aujourd’hui contre. Besiktas, devenant le troisième Allemand à atteindre cette marque après Thomas Müller (49) et Mario Gomez (26). Jalon. #BVBBJK pic.twitter.com/xDxbtlF86o – OptaFranz (@OptaFranz) 7 décembre 2021

Reus est le troisième allemand dans l’histoire de la compétition qui parvient à atteindre ce chiffre. Mario Gómez avec 26 et Thomas Müller avec 49 Ce sont les deux autres joueurs allemands qui ont réussi à franchir la barre des 20 buts.