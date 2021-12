Borussia Dortmund vs Bayern Munich : composition, actualités de l’équipe, milieu de terrain manquant de Nagelsmann, et plus encore !

Les jeux fantômes sont donc de retour en Allemagne, bien que le parc Signal Iduna ne soit pas aussi fantomatique qu’il aurait pu l’être. Le Bayern Munich affrontera le Borussia Dortmund devant seulement 15 000 fans – plus une clôture jaune qu’un mur jaune. Pourtant, les matchs à l’extérieur contre le BVB sont toujours difficiles, et Julian Nagelsmann a des défis tactiques uniques à relever.

Voyons comment les choses évoluent…

Nouvelles de l’équipe

La nouvelle n’est pas terrible pour le Bayern. Marcel Sabitzer (cuisse) et Joshua Kimmich (quarantaine) sont tous deux exclus, tandis que Leon Goretzka n’a que 60% de chances d’être en forme pour le match. Le jeune du Bayern II, Gabriel Vidovic, devait rejoindre la première équipe pour ce match, mais s’est blessé avant de pouvoir le faire, tandis que Josip Stanisic reste absent en raison d’une blessure au muscle de la cuisse.

Du côté de Dortmund, Erling Haaland sera probablement suffisamment en forme pour commencer le match ou quitter le banc. Thorgan Hazard est également absent pour la même raison que Kimmich, tandis que Raphael Guerreiro a des problèmes musculaires.

Donc, avec tout cela à l’écart, parlons de la programmation. En partant du haut, nous aurons Robert Lewandowski et Thomas Muller, avec Leroy Sane à gauche et Kingsley Coman à droite. Serge Gnabry est tombé en disgrâce auprès du coach ces derniers temps, et devra peut-être débuter sur le banc.

Le milieu de terrain est le plus délicat, car Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont tous deux confirmés. Nagelsmann pourrait dire le contraire lors de sa conférence de presse, mais Goretzka n’a pas pu terminer une seule séance d’entraînement complète cette semaine et a clairement du mal avec quelque chose – il serait irresponsable de sa part de commencer un match aussi gros que le BVB alors qu’il ne l’est pas. parfaitement en forme.

Alors quelles sont les alternatives? Eh bien, selon des rapports en Allemagne, Nagelsmann a testé Jamal Musiala et Corentin Tolisso dans un double pivot pendant l’entraînement cette semaine, ce qui pourrait être la solution choisie par l’entraîneur. Ce ne sera pas la première fois que Musiala figure dans un pivot – il y a joué sous Flick la saison dernière lorsque Kimmich s’est blessé – mais Nagelsmann semble préparer le jeune à un rôle beaucoup plus exigeant. Musiala est-il à la hauteur ? Nous devrons juste attendre et voir.

Quant à la défense, il semble que Benjamin Pavard sera enfin mis au banc pour Niklas Sule à l’arrière droit. Ceci n’est basé sur rien d’autre que mon aversion personnelle intense pour Benjamin Pavard (et un court rapport de kicker). Le reste de la ligne arrière se choisit essentiellement. Alphonso Davies à l’arrière gauche, Lucas Hernandez à l’arrière central gauche et Dayot Upamecano à l’arrière central droit. Ils seront tous chargés de se défendre contre la force de la nature qu’est Erling Haaland, et franchement, je ne les envie pas. Bien sûr, il y a toujours Manuel Neuer comme dernière ligne de défense. Si tout le reste échoue, le devoir incombe au capitaine.

Voici donc à quoi devrait ressembler la programmation :

Soit dit en passant, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, où nous avons fait un aperçu en édition spéciale de ce jeu. Au cas où vous voudriez plus de détails, pourquoi ne pas le vérifier ?

Comme toujours, merci d’avoir écouté !