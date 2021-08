Borussia Dortmund vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, arrêt d’Erling Haaland, et plus encore !

C’est bientôt l’heure de la DFL Supercup, ce qui signifie que le Bayern Munich doit visiter l’antre du gros monstre blond norvégien qu’est Erling Haaland. Julian Nagelsmann n’a toujours pas gagné de match avec son nouveau club, et la façon dont le Borussia Dortmund a joué contre Francfort samedi, notre pauvre entraîneur pourrait être sur le point de prolonger ce record.

Pourtant, le Bayern Munich ne descendra jamais sans se battre. Quel genre de combat ? Bon, parlons-en…

Nouvelles de l’équipe

Lucas Hernandez ne sera PAS de retour pour ce match. Le Français aurait été d’une grande aide contre quelqu’un comme Haaland, mais vous ne pouvez pas vraiment précipiter une reprise comme celle-ci. Idem pour Benjamin Pavard, qui ne sera de retour qu’après la trêve internationale. Nagelsmann devra compter sur ses défenseurs existants pour ce match.

Pendant ce temps, Corentin Tolisso a rejoint l’équipe pour l’entraînement en équipe et pourrait être une option pour le match. Il est peu probable qu’il commence, mais pourrait au moins être une option sur le banc pour donner un peu de repos à Goretzka ou Kimmich.

Parlons donc de la programmation. Nous verrons probablement Robert Lewandowski et Thomas Muller en tête, avec Serge Gnabry et Leroy Sane sur les flancs. C’est-à-dire à moins que Nagelsmann n’aime pas ce qu’il a vu contre Gladbach et décide de le changer avec Musiala et Coman sur les ailes. Honnêtement, il est plus que temps que Musiala commence pour le Bayern – ses performances méritent plus de confiance que ce qu’il obtient des entraîneurs. Mais il a raté l’entraînement vendredi, donc il pourrait y avoir un coup ou deux dont nous ne savons pas.

Au milieu de terrain, ne cherchez pas plus loin que Joshua Kimmich et Leon Goretzka. À moins que le Bayern n’achète Sabitzer, ce couple ne sera pas du tout remis en cause cette saison. Est-ce que ça va être un problème plus tard? Presque certainement oui. Pour l’instant, tout tourne autour de l’adversaire devant vous. Josh et Leon avaient l’air rouillé contre Gladbach – j’espère qu’ils s’en sortiront avant d’affronter BVB.

La ligne arrière sera particulièrement importante pour ce match, mais ne vous attendez pas à trop de changements de la part de l’entraîneur. Alors qu’Alphonso Davies a été critiqué pour certaines lacunes défensives dans le match de Gladbach, Nagelsmann a appuyé le Canadien en disant qu’il préférait avoir un joueur qui construit des attaques plutôt que de passer le ballon sur le côté. Honnêtement, Phonzie était probablement l’un des meilleurs joueurs du Bayern lors du match d’ouverture de la Bundesliga, et il pourrait être essentiel pour empêcher les compteurs ultra-rapides du BVB.

À l’arrière central, Nagelsmann a abordé l’absence de Tanguy Nianzou en disant que lui et Niklas Sule et Dayot Upamecano étaient plus ou moins au même niveau. Étant donné qu’il s’agit d’un jeu de Supercup, Nianzou devra peut-être abandonner celui-ci uniquement en raison de son manque d’expérience. Sule et Upa ont tout le physique que vous pourriez demander à une paire de défenseurs centraux, mais même ainsi, arrêter Haaland sera un cauchemar absolu.

À l’arrière droit, Nagelsmann a soutenu Josip Stanisic, 21 ans, pour recommencer, ce qui est un véritable vote de confiance pour le jeune. S’il peut jouer contre le BVB, il peut jouer contre n’importe qui. Assistons-nous à l’aube d’un nouvel arrière droit du Bayern ?

Enfin, nous avons Manuel Neuer qui dirige l’équipe à l’arrière. Si tout le reste échoue, il est notre dernière ligne de défense contre l’attaque impitoyable du BVB. Espérons qu’il n’aura pas à trop intervenir – Neuer est de classe mondiale, mais vous ne pouvez pas tenter votre chance.

Alors, voici à quoi devrait ressembler la programmation demain. Qu’en penses-tu?

Autres options:

Musiala et/ou Coman remplacent l’un des ailiers. Tanguy Nianzou au centre du dos. Sule est passé à RB, Nianzou remplaçant Stanisic.