Borussia Dortmund vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Alors que les cas de Covid-19 augmentent à nouveau en Allemagne, une autre édition de Der Klassiker sera jouée sans une foule de fans. Seulement 15 000 personnes seront autorisées à entrer dans le stade pour regarder le Borussia Dortmund jouer contre le Bayern Munich, ce qui est vraiment dommage compte tenu de la stature d’un match comme celui-ci.

Pourtant, même s’il manquera quelques briques au Mur Jaune, Julian Nagelsmann aura du pain sur la planche en battant le BVB sans milieu de terrain. Joshua Kimmich étant absent jette toujours le Bayern dans le désarroi, même dans le meilleur des cas, et cette semaine, ils auront Erling Haaland à gérer. En tant qu’entraîneur, le bilan de Nagelsmann contre Dortmund est plutôt catastrophique – mais il a réussi à les battre en Supercoupe, alors peut-être qu’il peut le faire à nouveau.

