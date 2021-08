Borussia Dortmund vs Bayern Munich: couverture complète de la Supercoupe DFL 2021

in

C’est une autre édition de Der Klassiker, et quoi que vous pensiez de ce terme marketing, vous ne pouvez pas nier qu’il attire votre attention. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent devant des fans pour la première fois en près de deux ans, alors que les deux géants du football allemand se rencontrent pour la DFL Supercup.

La plupart des années, ce jeu est ridiculisé comme un « amical de pré-saison glorifié ». Cependant, étant donné que la première journée de Bundesliga a déjà été jouée, la Supercoupe a un peu plus d’importance que d’habitude, du moins pour le Bayern Munich. Julian Nagelsmann a désespérément besoin d’une victoire sur son palmarès pour vraiment démarrer sa carrière au Bayern, et les fans des Bavarois doivent voir quels progrès ont été réalisés sous le nouvel entraîneur. Cependant, le BVB est sorti des portes en volant, avec le toujours mortel Erling Haaland en tête. Que va-t-il se passer dans celui-ci ?

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.