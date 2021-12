Borussia Dortmund vs Bayern Munich : quatre questions avec un expert du BVB

Der Klassiker est ce week-end, et nous avions besoin d’obtenir plus d’informations sur le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich ! Alors qu’est ce qu’on a fait? Nous sommes allés voir notre ami Sean Keyser à Fear The Wall pour avoir le point de vue du BVB. Alors, allons-y.

1) Dans quelle mesure Joshua Kimmich n’est-il pas disponible a-t-il un impact sur le plan de match de Dortmund

Je ne suis pas sûr que cela change beaucoup le plan, même si cela aidera certainement le Bayern à manquer l’un de ses meilleurs joueurs. Le plan lorsque Kimmich était dans l’équipe était essentiellement de jouer rapidement en transition et d’essayer de jouer des verticales rapides vers Haaland. La sortie de Kimmich ne devrait que faciliter les choses. Malheureusement, Dortmund sera probablement aussi un homme au milieu de terrain. Bien que cela ne soit pas confirmé à 100%, le BVB manquera également probablement Jude Bellingham, qui a subi une blessure au genou et ne s’est pas entraîné ces derniers jours.

S’il y a une chose que l’absence de Kimmich change sans équivoque, c’est la quantité de blagues sur les vaccins que je vais faire sur Twitter pendant le match.

2) Erling Haaland sera-t-il prêt à partir dès le début ou pensez-vous qu’il aurait le plus d’impact en seconde période ?

Le fait que Haaland soit disponible est un petit miracle, car jusqu’au week-end dernier, la plupart des fans du BVB avaient l’impression qu’il ne reviendrait pas avant 2022. Il n’a joué que 15 minutes contre Wolfsburg ce week-end, et le coaching et le personnel médical semble très hésitant à le manquer pendant 90 minutes complètes samedi prochain. Cela étant dit, Haaland est un sacré compétiteur, et tout indique qu’il fait tout ce qu’il peut pour être prêt à commencer et à jouer le match complet contre le Bayern. En fin de compte, j’imagine que ce sera une décision de temps de jeu.

3) COVID ravage actuellement les clubs dans toute l’Allemagne. Comment ça se passe à Dortmund ? A quel type de public doit-on s’attendre ce week-end ?

Je ne vis pas en Allemagne, donc je ne peux pas parler des détails de ce qui se passe sur le terrain en Rhénanie du Nord-Westphalie, mais d’après les rapports que j’ai lus, c’est mauvais, sinon aussi mauvais que d’autres parties de la pays comme la Bavière. Au moment où j’écris ces lignes, aucune décision concrète n’a été prise sur le nombre de personnes autorisées à entrer dans le stade samedi, mais le consensus de divers reportages semble être qu’il sera d’environ 27 000, soit environ un tiers de la capacité de le Westfalenstadion. Ils peuvent décider d’aller à un Geisterspiel complet, ou ils peuvent s’associer à d’autres États et fixer la capacité maximale à 10 000. Quoi qu’il en soit, ce sera loin de l’atmosphère à laquelle vous vous attendriez normalement au WFS.

4) Si le BVB gagne ce week-end, ce sera le dernier de la saison (jour de match 14) qu’il sera premier du classement depuis la saison 2018-19. Pensez-vous que c’est une chance pour un vrai match de déclaration, ou si le Bayern est capable de gagner cela, pensez-vous que cela nuira à la confiance du BVB ?

Une victoire renforcerait absolument la confiance du BVB. La campagne de championnat s’est plutôt bien déroulée, surtout compte tenu des blessures de Haaland, Reyna, Guerreiro, Dahoud et d’autres, mais l’abandon de ce qui aurait dû être un groupe facile en Ligue des champions a vraiment piqué. Avec trois points, Dortmund dépasserait le Bayern au classement et, en supposant qu’il remporte les quelques matches restants en décembre, il pourrait commencer la seconde mi-temps en tête du classement.

Si le Bayern gagne, je pense que les trois points seront ce qui compte plutôt qu’un changement de confiance. Le Bayern aurait une avance de quatre points et serait en excellente position pour commencer à construire son avance au cours de la nouvelle année. Pendant ce temps, le BVB a pu rebondir après diverses défaites jusqu’à présent cette saison, donc à moins qu’il ne s’agisse d’une défaite vraiment putride, je ne pense pas que leur confiance en sera trop affectée.

