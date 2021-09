Bosch Home Appliances lance la campagne “Zéro % d’effort, 100 % de séchage”

La demande de produits haut de gamme en Inde augmente, a déclaré Neeraj Bahl, directeur général et PDG de BSH Home Appliances.

Bosch Home Appliances a annoncé le lancement de sa nouvelle campagne numérique. La campagne intitulée « Zéro % d’effort, 100 % de séchage » veut mettre en évidence les avantages des sèche-linge Bosch. De plus, il essaie également de montrer comment les tâches de base comme le séchage des vêtements peuvent être facilitées en les automatisant. Nous sommes ravis de lancer notre toute première campagne de lave-linge séchants en Inde, présentant la gamme de lave-linge séchants Bosch qui nécessite un effort minimal et offre un meilleur séchage. Notre objectif est de nous concentrer sur les avantages en matière de style de vie et de commodité que la catégorie peut offrir et d’analyser de près le changement d’état d’esprit », a déclaré Neeraj Bahl, directeur général et PDG de BSH Home Appliances.

« La demande de produits haut de gamme en Inde augmente et nous sommes convaincus que cela entraînera l’adoption de nouvelles catégories et technologies lorsque les gens cherchent à créer un meilleur confort dans l’espace confiné de leur maison. Nous attendons avec impatience les vastes possibilités des séchoirs en Inde et espérons reproduire le succès mondial de la catégorie dans le pays », a ajouté Bahl.

Avec sa nouvelle campagne, la marque souhaite faire connaître la catégorie des sèche-linge et ses divers avantages aux consommateurs indiens, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le film numérique, qui fait partie de la campagne, raconte l’histoire d’un couple qui essaie de sécher des vêtements mais fait face à des défis saisonniers qui entravent le séchage des vêtements à l’extérieur. Par la suite, le film présente Bosch Dryer comme solution à ce problème. La campagne est diffusée sur des plateformes telles que YouTube, Facebook et Instagram.

La campagne ‘Zero% Effort, 100% Drying’ a été conceptualisée par l’agence de publicité Taproot Dentsu. «Nous voulions trouver un récit attachant pour les couples indiens qui les aide à réaliser une vérité amère – jusqu’au moment où vous n’obtenez pas de sèche-linge, vous êtes le sèche-linge. Afin de plaider en faveur du séchage automatisé, nous avons puisé dans nos mémoires collectives pour trouver les expériences les plus pertinentes possibles. Les expériences de deux fermetures et de nombreuses moussons de Mumbai ont été très utiles au cours de ce processus », a déclaré Yogesh Rijhwani, ECD, Taproot Dentsu.

