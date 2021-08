Bose dévoile les écouteurs QC45 avec le nouveau mode de transparence de style Apple, plus

Après avoir fait surface dans un dossier de la FCC le mois dernier, Bose a officiellement dévoilé aujourd’hui sa mise à jour très attendue du casque QuietComfort 35. Le nouveau casque QuietComfort 45 présente un design familier, avec des améliorations des modes de suppression du bruit et de transparence pour rivaliser avec les AirPods Max et d’autres offres haut de gamme.

Bose affirme que le casque QC 45 ne comporte « que deux réglages », tous deux alimentés par un nouveau système de suppression active du bruit et une nouvelle puce numérique propriétaire. Le nouveau mode “Aware” est silencieux, similaire à la fonction de mode de transparence populaire d’Apple, augmentant le son de l’environnement qui vous entoure.

Bose explique :

En mode silencieux, les microphones à l’intérieur et à l’extérieur des oreillettes se combinent avec une puce numérique propriétaire pour détecter, mesurer et répondre à davantage de sons indésirables dans les fréquences moyennes, celles que l’on trouve généralement dans les trains de banlieue, les bureaux très fréquentés et les cafés. Le désormais célèbre « whoosh » associé à la technologie de suppression du bruit de Bose se produit en une fraction de milliseconde pour se déconnecter complètement ou profiter de la musique, des podcasts ou des films avec une clarté, des détails et des distractions réalistes. En mode Aware, le casque QC45 passe en transparence totale, où tout est à nouveau entendu – tout aussi naturellement, clairement et rapidement – sans jamais les retirer.

En termes de conception, les écouteurs QC 45 semblent presque identiques à leurs prédécesseurs QC 35, à l’exception notable d’un port USB-C remplaçant l’ancien port micro-USB pour le chargement. Vous pouvez obtenir jusqu’à 24 heures d’écoute par charge, avec une charge rapide ajoutant trois heures d’autonomie en seulement 15 minutes. Les écouteurs pèsent 338 grammes, contre 386 grammes pour les AirPods Max.

Bose s’appuie toujours sur des commandes physiques pour des éléments tels que le volume, l’interaction de l’assistant vocal et la commutation entre le mode silencieux et le mode conscient. L’oreillette gauche contient un seul bouton pour changer de mode, tandis que l’oreillette droite comprend les boutons de volume, le bouton d’alimentation et le curseur de couplage Bluetooth.

Le casque QuietComfort 45 sera disponible pour commander des options de couleur noir et gris clair à partir du 23 septembre pour 329,95 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :