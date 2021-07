Bose Frames Alto et Rondo : maintenant à un prix spécial et avec des cristaux gratuits

En plus de protéger votre vue, ils vous permettent d’écouter de la musique et de prendre des appels grâce à leurs micro haut-parleurs intégrés.

BOSE lance une nouvelle promotion pour ses Bose Frames Rondo et Alto. Grâce à lui, vous pouvez obtenir n’importe laquelle de ces versions à un prix spécial de 179 euros (avant 229 euros) et, aussi, vous aurez en option des lunettes cadeaux (valeur entre 25 et 35 euros) pour changer facilement de couleur ou de polarisation quand vous le souhaitez il.

Ainsi, si vous optez pour le modèle Alto, aux formes carrées et disponible en deux tailles (S et M), vous pourrez choisir entre les options « miroir argenté » (polarisé) et « bleu dégradé » (non polarisé). En attendant, si vous optez pour le modèle Rondo, à la ligne arrondie et disponible en une seule taille, vous aurez les verres « rose gold mirror » (polarisés) ou les verres « gradient blue » (non polarisés).

Aussi légères que résistantes, elles ne pèsent que 45 grammes et sa monture est en nylon, tandis que ses charnières sont en acier inoxydable avec une finition dorée et ses verres offrent une grande résistance aux rayures et aux chocs.

Technologie audio Bose Open Ear

Reconnues comme l’un des produits les plus innovants de ces dernières années en combinant deux besoins en un, l’audio et la vision, les montures Alto et Rondo sont des lunettes d’apparence traditionnelle qui, en plus de protéger la vue jusqu’à 99% des rayons UVA et UVB, intègre une technologie acoustique de pointe capable d’offrir une expérience audio sans fil immersive. Pour ce faire, ils disposent de deux haut-parleurs miniatures situés sur leurs broches. Basé sur la conception révolutionnaire Bose Open Ear Audio de la société, vous pouvez prêter attention à votre environnement tout en écoutant de la musique.

En ce sens, ils offrent un son riche et enveloppant qui est reproduit grâce à la technologie Bluetooth, sans que les autres personnes autour d’eux puissent rien entendre. Et c’est que, sa technologie exclusive et les micro-haut-parleurs de 16 mm intégrés dans les branches sont capables de diriger le son uniquement vers le porteur des lunettes, minimisant ainsi le son vers l’extérieur. Ils intègrent également une matrice de deux microphones capables de capturer avec précision la voix, ce qui se traduit par la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et de tenir des conversations avec clarté et clarté.

Commandes tactiles et tour de tête

Grâce au capteur de mouvement intégré et aux commandes tactiles capacitives optimisées, les deux modèles offrent l’utilisation la plus intuitive. Ainsi, pour régler le volume, il suffit à l’utilisateur d’appuyer sur la commande prévue à cet effet et de tourner la tête, à droite pour monter, et à gauche pour descendre. Ils ont également un bouton qui vous permet de lire et de mettre en pause la musique, de passer à la piste suivante, de revenir à la piste précédente, d’accepter et de terminer un appel et de le rejeter. Et quand on les enlève, pour les éteindre, il suffit de les retourner. Ils détecteront les mouvements et s’éteindront.

De même, il est possible de télécharger l’application Bose Connect pour accéder facilement à plusieurs procédures, suggestions et personnaliser les paramètres facilement et rapidement. L’application vous permet également d’améliorer l’expérience avec les lunettes de soleil Frames, en téléchargeant des mises à jour logicielles pour activer de nouvelles fonctions ou en activant le contrôle par des gestes de poussée et de rotation.

Autonomie et extras

Les deux modèles sont fabriqués en nylon avec un indice de résistance à l’eau IPX2, un matériau qui les rend légers et offre une autonomie allant jusqu’à 12 heures en mode veille ou jusqu’à 3,5 heures lors de la lecture de musique en streaming. De plus, ils sont vendus avec un étui pour les protéger, une housse en tissu pour les nettoyer et un câble de charge USB type C pour les recharger.

RRP Bose Frames Rondo et Alto plus cristaux cadeaux : 179 euros

www.bose-es.com