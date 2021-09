Bose lance le casque QuietComfort 45 avec une meilleure suppression du bruit, une meilleure autonomie de la batterie et plus encore

in

Casque Bose QuietComfort 45 : Bose a lancé mardi les écouteurs QuietComfort 45, après leur première apparition dans un dossier de la FCC en juillet. Les écouteurs ont été vendus au prix de 329,95 $ et devraient être mis en vente le 23 septembre de cette année. Les écouteurs QuietComfort 45 ou QC45 auront, selon la société, une meilleure suppression active du bruit, ainsi qu’une fonction de transparence ou de son ambiant améliorée (appelée «mode Aware» par la société). Les écouteurs sont également vantés d’avoir des performances améliorées pour les appels vocaux et une durée de vie de la batterie plus longue – qui peut apparemment maintenant aller jusqu’à 24 heures sur une seule charge. En ouvrant les précommandes pour les écouteurs, la société crée également un battage médiatique autour de son dernier produit, affirmant qu’il s’agit d’une version mise à jour d’un casque qui “redéfinit les écouteurs”.

Les écouteurs seraient disponibles pour les utilisateurs en noir ou en « blanc fumée », et ils ressemblent aux prédécesseurs QC35 II. Le design ressemble un peu plus au plastique que le Noise Cancelling Headphones 700, qui est l’autre offre premium de Bose. Cependant, l’un des avantages de cette conception est qu’elle se plie facilement afin de pouvoir la ranger facilement dans un sac ou dans l’étui de transport inclus.

Selon Bose, les plis et les plis ont été supprimés des matériaux souples, tandis que les espaces dans les composants ont maintenant été remplacés par des transitions douces.

En ce qui concerne les commandes, l’écouteur droit continuerait à avoir quatre boutons, tandis que celui de gauche continuerait à en avoir un – destiné à basculer entre les modes de suppression du bruit et de transparence. Bose a déclaré que la suppression du bruit dans QC45 est meilleure pour éliminer les fréquences de milieu de gamme que le QC35 II, ce qui signifie que la société vante sa technologie de suppression du bruit pour fonctionner plus efficacement dans les cafés, les bureaux ainsi que pendant les trajets en train. Cependant, le QC45 est limité en cela par rapport au Noise Cancelling Headphones 700 – alors que ce dernier permet aux clients de personnaliser le degré d’annulation du bruit qu’ils souhaitent (d’où son nom), QC45 ne propose que deux modes, silencieux et conscient.

Mais les performances du microphone des écouteurs nouvellement lancés devraient également être meilleures, avec un réseau de formes de faisceau pour améliorer l’isolation de la voix dans les appels et un réseau de rejet pour éliminer les sons gênants à proximité. Les écouteurs auraient également une prise USB-C. Les écouteurs peuvent être chargés complètement en 2,5 heures, mais une charge de 15 minutes permet aux utilisateurs de profiter de trois heures de lecture. L’appairage multipoint pour deux connexions est également pris en charge par le casque.

Avec le lancement du QC45, la société arrête le QC35 II, et ce dernier ne serait disponible à l’achat que jusqu’à ce que les détaillants aient l’inventaire de l’ancienne paire.

