Bose lance les écouteurs Sleepbuds II TWS en Inde, affirme que la technologie peut aider les gens à s’endormir plus rapidement

Écouteurs Bose Sleepbuds II TWS Avec suppression du bruit urbain et autonomie de 10 heures pour un sommeil réparateur

Bose a lancé les écouteurs véritables stéréo sans fil (TWS) Sleepbuds II en Inde après les avoir lancés aux États-Unis et dans d’autres régions en septembre de l’année dernière. Selon Bose, ses oreillettes en bout d’aile sont dotées d’une technologie « cliniquement éprouvée » qui peut aider les gens à s’endormir plus rapidement. Ceux-ci sont différents de vos écouteurs TWS habituels en ce sens qu’ils ne sont pas destinés à écouter de la musique.

Prix ​​Bose Sleepbuds II en Inde, disponibilité

Les Bose Sleepbuds II sont disponibles dans une seule option de couleur blanche et sont au prix de Rs 22 900. Les clients potentiels peuvent les obtenir sur Amazon, Croma, Flipkart, les magasins Bose, Reliance Digital, Vijay Sales, Tata CliQ.

Bose Sleepbuds II spécifications, caractéristiques

Les Sleepbuds II sont en silicone et ont des embouts en plastique et le boîtier de charge est en aluminium. Les sleepbuds TWS peuvent durer jusqu’à 10 heures avec une seule charge et prendre six heures pour se recharger complètement. Le boîtier de charge peut fournir 30 heures supplémentaires d’autonomie. L’appareil résistant à l’eau IPX4 dispose d’une connectivité Bluetooth v5 et peut se connecter à des appareils Android et iOS et être contrôlé à l’aide de l’application Bose Sleep.

Il y a 14 pistes de masquage de bruit parmi lesquelles choisir dans l’application et elle est livrée avec 15 Naturescapes et 10 pistes Tranquility pour des sons relaxants pendant que vous dormez. L’utilisateur peut également stocker jusqu’à 10 fichiers de la bibliothèque de l’application Sleep. L’appareil ne peut que provoquer le sommeil et réduire le bruit, mais ne vous permet pas de jouer de la musique régulière ou de prendre des appels. Mais vous pouvez modifier le volume et définir des alarmes à l’aide de l’appareil.

Une fonction de blocage passif du bruit est également présente.

L’appareil est livré avec des revêtements antifriction qui empêchent les grincements lors du brossage contre le tissu. La nouvelle antenne gravée offre une connexion Bluetooth plus fiable avec les appareils.

