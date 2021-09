Bose pourrait battre le Sonos Arc avec sa nouvelle barre de son Dolby Atmos

La Sonos Arc est une formidable barre de son Dolby Atmos, mais la Bose Smart Soundbar 900 va encore plus loin en matière d’audio spatial – en fait, elle va dans toutes les directions.

Annoncée mardi, la Bose Smart Soundbar 900 est à la hauteur de son surnom intelligent en offrant une connectivité Wi-Fi et Bluetooth ainsi qu’une prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa pour la commande vocale. En plus de cela, il offre Spotify Connect, AirPlay 2 et l’interopérabilité avec tous les autres haut-parleurs intelligents Bose et le prochain Bose QuietComfort 45.

Mais ce qui le rend vraiment spécial, cependant, c’est la façon dont il prend en charge l’audio spatial.

Non seulement la Soundbar 900 prend en charge le Dolby Atmos traditionnel via des haut-parleurs ascendants, mais elle utilise la technologie PhaseGuide de Bose pour mieux positionner cet audio dans votre salon. Selon Bose, la Soundbar 900 fonctionne « en plaçant et en « épinglant » avec précision un son distinct à droite et à gauche », offrant une grande scène sonore pleine d’indices audio. Lorsqu’il n’y a pas d’entrée Dolby Atmos, Bose affirme que son utilisation de sa technologie TrueSpace lui permettra de conserver sa scène sonore horizontale tout en remixant les signaux pour ajouter un canal de hauteur virtuel.

Analyse : un pas de plus vers un système 7.1.2 discret

À la base, la Bose Smart Soundbar 900 et le Sonos Arc tentent de recréer le son de systèmes plus grands dans un facteur de forme compact – quelque chose avec lequel les barres de son ont vraiment eu du mal il y a quelques années lorsqu’elles ont fait des vagues pour la première fois.

Grâce à la prise en charge intégrée de Dolby Atmos et aux technologies de forme d’onde comme celle de Bose, l’écart entre les technologies commence à s’estomper et nous atteignons un point où certaines barres de son peuvent correspondre à des systèmes discrets, en particulier à des prix inférieurs.

Cela dit, un prix inférieur dans le monde de l’audio ne signifie pas exactement qu’ils sont bon marché : la Bose Smart Soundbar 900 coûtera 899 $ (environ 650 £, 1 200 AU $) lorsqu’elle tombera le 23 septembre. C’est beaucoup moins cher qu’un système 7.1.2 complet serait avec un AVR compatible Atmos et une prise en charge de HDMI 2.1, mais ce n’est pas non plus exactement un changement de poche.

Nous devrons le tester par nous-mêmes pour voir comment il résiste au Sonos Arc – actuellement ce que nous considérons comme la meilleure barre de son disponible en ce moment – ​​mais, sur le papier au moins, il semble que ce sera tout à fait la confrontation.